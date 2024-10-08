توقعات بارتفاع أسعار النفط مع تراجع إمدادات إيران

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن القدرة الاحتياطية لمنظمة أوبك، التي تتركز في السعودية والإمارات، ستكون كافية لتعويض أي نقص في الإمدادات الإيرانية. حيث قالت "أمريتا سين"، الشريكة المؤسسة في شركة "إينيرجي اسبيكتس": "نظرياً، إذا فقدنا كل الإنتاج الإيراني، وهو ليس السيناريو الأساسي لدينا ، فإن أوبك+ تمتلك القدرة الاحتياطية الكافية للتعويض عن هذا النقص."