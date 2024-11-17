تمويل مشروعات طاقة شمسية بقدرة 760 ميجاوات في أذربيجان بين مصدر وسوكار جرين

تعد شركة مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في العالم. وباعتبارها رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة، تعمل مصدر على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر لتسريع التحول في مجال الطاقة ومساعدة العالم على تحقيق طموحاته في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. تأسست شركة مصدر في عام 2006، وطورت واستثمرت في مشاريع في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تزيد عن 31.5 جيجاواط، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لمن هم في أمس الحاجة إليها ويساعد في توفير الطاقة لمستقبل أكثر استدامة.