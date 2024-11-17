تمويل مشروعات طاقة شمسية بقدرة 760 ميجاوات في أذربيجان بين مصدر وسوكار جرين
أعلنت شركة مصدر، شركة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"سوكار جرين"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوكار ومخصصة للمشاريع المستدامة، عن التوصل إلى إغلاق مالي لمشاريع الطاقة الشمسية في بيلاسوفار بقدرة 445 ميجاوات ونفتشالا بقدرة 315 ميجاوات في أذربيجان.
ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار بتمويل مشروعين للطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 600 مليون دولار.
تم توقيع الاتفاقيات على هامش مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، وشهد التوقيع برويز شاهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني، وعبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصدر، وأفغان إيساييف، نائب رئيس شركة سوكار، وهاري بويد كاربنتر، المدير الإداري لاستراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تم توقيع الاتفاقيات من قبل عبدالله زايد، مدير تطوير الأعمال والمشاريع في مصدر، وإلمير موساييف، المدير العام لشركة سوكار جرين، وآيدا سيتديكوفا، مديرة الطاقة في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيمس لوك، مسؤول الاستثمار الرئيسي في إدارة تمويل المشاريع والشركات العالمية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايانك شودري، مدير إدارة عمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي.
بدأت شركتا مصدر وسوكار جرين العمل في مشروعي محطات الطاقة الشمسية في بيلاسوفار ونفتشالا خلال حفل أقيم في أسبوع باكو للطاقة في يونيو 2024. ومن المقرر أن يكتمل بناء المشروعين بحلول الربع الأول من عام 2027.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر المناخ في أذربيجان: "إن الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل هي القوة الدافعة لإطلاق العنان للتمويل المناخي الحيوي وقدرات الطاقة النظيفة الجديدة. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان منذ فترة طويلة باغتنام الفرص التي تضمن قدرتنا على توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لمن يحتاجون إليها. ويؤكد هذا الاتفاق على التزامنا بدفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي المنخفض الكربون في الأسواق الرئيسية، مع السعي إلى تحقيق الأهداف الطموحة لإجماع الإمارات العربية المتحدة التاريخي، من خلال مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".
وقال شاهبازوف: "إن التوصل إلى اتفاق مالي لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاوات يمثل إنجازًا مهمًا في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان. ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الشراكة الناجحة بين أذربيجان ومصدر ويوضح ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في بلدنا. ستلعب محطات الطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في تسريع انتقالنا إلى الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز هدفنا في أن نصبح دولة "طاقة خضراء".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقيات تمويل هذين المشروعين الرئيسيين للطاقة الشمسية في أذربيجان، وذلك بعد وقت قصير من الانتهاء من أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد في جارداغ العام الماضي. تعد أذربيجان سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بمساعدة البلاد في تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة".
وقال روفشان نجف، رئيس شركة سوكار: "حققت سوكار ومصدر اليوم إنجازًا تاريخيًا، مستفيدين من قوة شراكتهما الاستراتيجية ورؤيتهما المشتركة. ويمثل الإغلاق المالي لمشروعين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أهدافنا للتنمية المستدامة. وتجسد هذه الشراكة مع مصدر النهج التعاوني التطلعي الضروري لدفع التقدم الهادف في قطاع الطاقة".
وقعت مصدر اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية ومشاريع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر المتكاملة بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات. وتم افتتاح أول مشروع لها في أذربيجان، محطة جاراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاوات، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
تعد شركة مصدر مملوكة بشكل مشترك لشركة طاقة وأدنوك ومبادلة، وتستهدف محفظة طاقة متجددة تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030 بينما تهدف إلى أن تصبح منتجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول نفس العام.
منذ تأسيسها في عام 2006، كانت مصدر أحد أهم الجهات الداعمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي. وقد طورت الشركة وشاركت في مشاريع في أكثر من 40 دولة، بهدف زيادة سعة محفظة الطاقة المتجددة لديها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول نفس العام.
تأسست شركة سوكار جرين في عام 2024، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوكار، وهي شركة طاقة عالمية يقع مقرها الرئيسي في أذربيجان. وتحتل سوكار جرين موقعًا رائدًا في انتقال البلاد إلى الطاقة المتجددة، وتقود تنفيذ مبادرات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر واسعة النطاق. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قادة دوليين في مجال الطاقة المتجددة، تدعم سوكار جرين التزام أذربيجان بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والمساهمة في أهداف الاستدامة العالمية.
تعد شركة مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في العالم. وباعتبارها رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة، تعمل مصدر على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر لتسريع التحول في مجال الطاقة ومساعدة العالم على تحقيق طموحاته في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. تأسست شركة مصدر في عام 2006، وطورت واستثمرت في مشاريع في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تزيد عن 31.5 جيجاواط، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لمن هم في أمس الحاجة إليها ويساعد في توفير الطاقة لمستقبل أكثر استدامة.