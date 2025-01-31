يتم تحديد الأسعار المعتمدة شهرياً وفقاً لمتوسط سعر النفط عالمياً بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع

طاقة

تكلفة ملء خزان سيارتك مع ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات

اعتماداً على نوع السيارة فإن ملء خزان الوقود في فبراير سيكلفك ما بين 6.12 درهماً و9.62 درهماً أكثر من الشهر الماضي.