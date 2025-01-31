طاقة
تكلفة ملء خزان سيارتك مع ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات
اعتماداً على نوع السيارة فإن ملء خزان الوقود في فبراير سيكلفك ما بين 6.12 درهماً و9.62 درهماً أكثر من الشهر الماضي.
أعلنت الإمارات، الجمعة 31 يناير، أسعار الوقود لشهر فبراير 2025.
وقامت لجنة مراقبة أسعار الوقود برفع الأسعار مقارنة بأسعار يناير 2025.
وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط عالمياً، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 فبراير وهي على النحو التالي:
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اعتماداً على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في فبراير سيكلفك ما بين 6.12 درهماً و9.62 درهماً أكثر من الشهر الماضي.
فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفه تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:
السيارات الصغيرة
متوسط سعة خزان الوقود: 51 لتراً
سيدان
متوسط سعة خزان الوقود: 62 لتراً
سيارات الدفع الرباعي
متوسط سعة خزان الوقود: 74 لتراً