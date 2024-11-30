تكلفة ملء خزان الوقود في ديسمبر بعد خفض الأسعار

هذه هي أدنى أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها في عام 2024. قبل ذلك، كان شهر أكتوبر هو الأقل في أسعار الوقود، حيث تم خفض الأسعار لمدة شهرين متتاليين. ألق نظرة على أسعار البنزين الشهرية لهذا العام، أدناه: