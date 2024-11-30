تكلفة ملء خزان الوقود في ديسمبر بعد خفض الأسعار
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني)، أسعار الوقود لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024. وتم خفض أسعار البنزين للشهر الأخير من عام 2024 إلى أدنى مستوياتها هذا العام.
خفضت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعار البنزين بواقع 0.13 درهم للتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط عالمياً، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 ديسمبر وهي على النحو التالي:
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اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في ديسمبر سيكلفك ما بين 6.12 إلى 9.62 درهم أقل من الشهر الماضي.
فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفه تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:
السيارات المدمجة
متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا
سيدان
متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا
سيارة رياضية متعددة الاستخدامات
متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا
هذه هي أدنى أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها في عام 2024. قبل ذلك، كان شهر أكتوبر هو الأقل في أسعار الوقود، حيث تم خفض الأسعار لمدة شهرين متتاليين. ألق نظرة على أسعار البنزين الشهرية لهذا العام، أدناه: