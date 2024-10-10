تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تُعزز الكفاءة التشغيلية لـ"أدنوك" للغاز وتخفض فترات التوقف
طوّرت شركة أدنوك للغاز واحدة من أكبر المكتبات الرقمية في قطاع الطاقة، والتي تحتوي على مُكوّنات حيوية يمكن تصنيعها عند الطلب باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تمّ مسح أكثر من 3500 قطعة ضوئياً وتخزينها في مستودع رقمي آمن، ومن المُتوقع أن تُحقق هذه المكتبة فوائد مالية تصل إلى 50 مليون دولار لشركة أدنوك للغاز بحلول عام 2028.
يُعدّ استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حلاً رقمياً متطوراً يُساهم في إنتاج مُكوّنات عالية الجودة بسرعة، مما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية، ويدعم استراتيجية أدنوك الأوسع نطاقاً في تعزيز التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة إضافية. وقد ساعدت هذه التقنية، المعروفة باسم "التصنيع الإضافي" أو "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، في خفض أوقات الإنتاج بنسبة 50%، مما يُقلّل بشكل كبير من فترات التوقف التشغيلية، ويُتيح مرونةً أكبر في إدارة المخزون، والاستجابة لاحتياجات السوق المُتغيّرة.
تمّ استخدام التقنية التي تُقدمها شركة "إيمينسا"، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتخزين الرقمي، لتصنيع مُكوّنات بديلة حيوية في مواقع معالجة الغاز التابعة لشركة أدنوك للغاز في جزيرة داس وحبشان. وقد أدّى هذا النهج إلى الاستغناء عن الشحن من الخارج، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقليص حجم المخزونات في الموقع.
وقال الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تُعتبر الطباعة ثلاثية الأبعاد حلاً رقمياً متطوراً لتصميم وتصنيع المُكوّنات، مما يُحسّن سلسلة إمدادات الشركة، ويعزّز الأداء، ويُقلّل التكاليف. تُمكّننا هذه التقنية من صناعة أشكال مُعقّدة وميزات دقيقة يصعب تحقيقها باستخدام طرق التصنيع التقليدية. ومن خلال ريادتنا في دمج التصنيع الإضافي في عملياتنا، نسعى إلى تعزيز التميّز التشغيلي وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا."
ونجحت أدنوك للغاز في موقعها بجزيرة داس في استبدال شفرات ضاغط الهواء بشفرات مطبوعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يؤكد فعالية استخدام هذه التكنولوجيا في تصنيع الأجزاء الدوارة المعقدة والعالية القيمة. وفي موقعها بحبشان، تم مسح مئات المكونات ضوئياً وتخزينها رقمياً، مما يسمح بطباعتها عند الحاجة باستخدام موادّ البوليمر أو المعادن.
يُمهّد استخدام أدنوك للغاز لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الطريق لمزيد من الابتكار في مختلف عمليات الشركة. فهي تستكشف إمكانية تطبيق هذه التقنية في الموقع لتحسين عملياتها التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تتعاون مع شركة "إيمينسا" لتطوير حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المُخصّصة لقطاع الطاقة.
لطالما كانت الابتكارات والتكنولوجيا من العناصر الأساسية لشركة أدنوك للغاز، حيث تستفيد من قوة تحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة الفائقة، والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والاستدامة في جميع عملياتها، مما يحقق قيمة إضافية للمساهمين.
إلى جانب اعتمادها على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قامت أدنوك للغاز بتطوير وتنفيذ مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. من خلال هذه الحلول المعتمدة على البيانات والرؤى المستخلصة منها، تسعى الشركة إلى تحسين عمليات المعالجة والصيانة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز أدائها في مجال الاستدامة، مما يعزز ميزتها التنافسية. وتُقدّر أدنوك للغاز أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تحقيق فوائد بقيمة 400 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.