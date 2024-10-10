تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تُعزز الكفاءة التشغيلية لـ"أدنوك" للغاز وتخفض فترات التوقف

إلى جانب اعتمادها على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قامت أدنوك للغاز بتطوير وتنفيذ مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. من خلال هذه الحلول المعتمدة على البيانات والرؤى المستخلصة منها، تسعى الشركة إلى تحسين عمليات المعالجة والصيانة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز أدائها في مجال الاستدامة، مما يعزز ميزتها التنافسية. وتُقدّر أدنوك للغاز أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تحقيق فوائد بقيمة 400 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.