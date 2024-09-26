"بتروناس" تنال امتياز استكشاف النفط والغاز في أبوظبي
منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازاً جديداً لاستكشاف النفط والغاز لشركة "بتروليوم ناسيونال بيرهاد" (بتروناس)، وهي شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية.
ويقع الامتياز في المنطقة البرية رقم 2، الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي، وهو الامتياز الاستكشافي الثالث الذي تمنحه شركة بتروناس.
تمنح الاتفاقية شركة بتروناس 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية رقم 2، التي تمتد على مساحة 7320 كيلومتراً مربعاً. وستستخدم عمليات الاستكشاف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعظيم الفوائد المحتملة المستمدة من موارد الطاقة في أبوظبي.
ويأتي منح هذا الامتياز بعد الانتهاء بنجاح من جولتي امتياز الاستكشاف الأولى والثانية التي أطلقتها أبوظبي في عامي 2018 و2019، والتي أسفرت عن منح 11 منطقة لشركاء دوليين رائدين في قطاع الطاقة.
وقال المجلس في بيان له: "تظل الهيئة منخرطة بشكل نشط في التعاون المباشر مع الشركات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسية في أبوظبي، لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي وضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة".