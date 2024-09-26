"بتروناس" تنال امتياز استكشاف النفط والغاز في أبوظبي

منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازاً جديداً لاستكشاف النفط والغاز لشركة "بتروليوم ناسيونال بيرهاد" (بتروناس)، وهي شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية.

ويقع الامتياز في المنطقة البرية رقم 2، الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي، وهو الامتياز الاستكشافي الثالث الذي تمنحه شركة بتروناس.