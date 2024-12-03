انخفاض متوقع لأسعار النفط مع تباطؤ نمو الطلب العالمي

وشهد المعروض العالمي من النفط تقلبات شديدة. ففي أكتوبر 2024، عوضت عودة البراميل الليبية إلى السوق انخفاض الإمدادات من كازاخستان وإيران، مما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط بنحو 290 ألف برميل يومياً إلى 102.9 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. وأرجأت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، حل التخفيضات الطوعية الإضافية في الإنتاج إلى يناير 2025 على أقرب تقدير. ومن المتوقع أن يعزز المنتجون من خارج أوبك+ الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في عامي 2024 و 2025.