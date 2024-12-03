انخفاض متوقع لأسعار النفط مع تباطؤ نمو الطلب العالمي
يقول المحللون، إن حل تخفيضات إنتاج أوبك+ وزيادة العرض من المنتجين من خارج أوبك+، من المتوقع أن يؤدي إلى سوق نفطية مزودة بشكل جيد في عام 2025، وقد يؤدي ذلك إلى بناء مخزون معتدل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين بدعم من نشاط قوي للمصانع في الصين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط حيث استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان رغم اتفاق لوقف إطلاق النار حسبما ذكرت رويترز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً أو 1.27 بالمئة إلى 72.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.57 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً أو 1.43 بالمئة إلى 68.97 دولار.
وخلال العام الماضي، شهد سوق النفط العالمي دوامة من التقلبات وعدم اليقين.
تحركات العرض والطلب
وشهد المعروض العالمي من النفط تقلبات شديدة. ففي أكتوبر 2024، عوضت عودة البراميل الليبية إلى السوق انخفاض الإمدادات من كازاخستان وإيران، مما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط بنحو 290 ألف برميل يومياً إلى 102.9 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. وأرجأت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، حل التخفيضات الطوعية الإضافية في الإنتاج إلى يناير 2025 على أقرب تقدير. ومن المتوقع أن يعزز المنتجون من خارج أوبك+ الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في عامي 2024 و 2025.
ومن المتوقع أن يتوسع الطلب العالمي على النفط بمقدار 920 ألف برميل يومياً في عام 2024، ليصل إلى 102.8 مليون برميل يومياً، وأقل بقليل من مليون برميل يومياً في عام 2025، إلى 103.8 مليون برميل يومياً، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة. ويعكس تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة نهاية تحرير الطلب المكبوت بعد الجائحة، والظروف الاقتصادية العالمية الغير مواتية، وانتشار تقنيات الطاقة النظيفة.
شهدت العقود الآجلة لخام برنت اتجاهاً محدود النطاق، حيث بلغت ذروتها عند 80.90 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر 2024 بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت لاحقاً لتغلق الشهر عند حوالي 73 دولاراً للبرميل. لا يزال طول المضاربة في أسواق الأوراق المالية بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.
انخفضت مخزونات النفط العالمية بمقدار 47.5 مليون برميل في سبتمبر 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. وانخفضت مخزونات صناعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 36.4 مليون برميل إلى 2799 مليون برميل، أي أقل بنحو 95.3 مليون برميل عن المتوسط على مدى خمس سنوات. وتشير البيانات المؤقتة إلى أن إجمالي المخزونات العالمية انخفض للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر.
ويتوقع محللو "جي بي مورجان" أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 75 دولاراً للبرميل في عام 2025، ثم ينخفض إلى 60 دولاراً بحلول نهاية العام. ويستند هذا التوقع إلى افتراض وجود إمداد جيد في سوق واستمرار التحديات الاقتصادية.
وتستمر التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، في لعب دور مهم في تحركات أسعار النفط. وأي تصعيد في الصراعات قد يؤدي إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن يكون الاتجاه العام تنازلياً بسبب وفرة العرض وتباطؤ الطلب.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، مع زيادة سنوية قدرها 0.4 مليون برميل يومياً فقط حتى عام 2027، وفقاً لشركة "ديلويت". ويعكس ذلك نهاية تحرير الطلب المكبوت بعد الجائحة وتأثير نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن يكون للتحول الجاري نحو الطاقة النظيفة تأثير طويل الأمد على الطلب على النفط. ومن المرجح أن يؤدي نمو مبيعات المركبات الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي حين من المتوقع أن يظل العرض قوياً، إلا أنه من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب، مما يؤدي إلى انخفاضات معتدلة في الأسعار. ويقول المحللون إن التوترات الجيوسياسية والتحول إلى الطاقة النظيفة ستستمر في صياغة تحركات السوق، مما يجعل من الضروري لأصحاب المصلحة أن يظلوا يقظين وقادرين على التكيف.