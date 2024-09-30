انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال أكتوبر
أعلنت لجنة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر 2024، وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر وهي على النحو التالي:
ومن المتوقع أن يصل سعر لتر البنزين سوبر 98 إلى 2.66 درهم، مقارنة بـ 2.90 درهم في سبتمبر/أيلول.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 2.54 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.78 درهم.
وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.47 درهم، مقارنة بـ 2.71 درهم للتر في سبتمبر/أيلول.
سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.6 درهم لكل لتر مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.78 درهم.
من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين في أكتوبر/تشرين الأول مع بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة في سبتمبر/أيلول.
وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 73 دولارا للبرميل في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ78.63 دولارا للبرميل في أغسطس/آب بسبب عوامل متعددة مثل الإمدادات الأكثر ثباتا والأنباء عن تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج.
خسر النفط أكثر من 4% في يومين فقط الأسبوع الماضي بعد أنباء عن تخطيط السعودية للتخلي عن هدف 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
منذ تحرير أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 ومواءمتها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر. ستعلن لجنة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة غدًا لمواءمتها مع الأسعار العالمية.