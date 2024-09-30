انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال أكتوبر

منذ تحرير أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 ومواءمتها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر. ستعلن لجنة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة غدًا لمواءمتها مع الأسعار العالمية.