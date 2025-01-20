العقوبات على روسيا تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة، التي تؤثر على 183 ناقلة نفط ومنتجين كبار مثل جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، إلى إزالة ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً من الأسواق العالمية، وفقاً للمحللين. ومع تسابق المشترين الآسيويين للخام الروسي على الإمدادات البديلة، ارتفعت أسعار النفط، حيث تشير بعض التحليلات إلى أن أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات موسكو قد تكون مقيدة بشكل كبير، على الأقل في الأمد القريب.