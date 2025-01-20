العقوبات على روسيا تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية
على عكس التوقعات، بدأت أسعار النفط عام 2025 بقوة، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية الأكثر صرامة على النفط الروسي، وخفض إنتاج أوبك+، وارتفاع الطلب على التدفئة بسبب الشتاء البارد بشكل استثنائي في الدول الغربية.
في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في روسيا، استهدفت اثنين من كبار منتجي النفط وشركات التأمين في روسيا، فضلاً عن عدد غير مسبوق من السفن التي تحمل النفط. وتهدد هذه الخطوة بتقليص إمدادات النفط العالمية بشكل أكبر، والتي كانت مشددة بالفعل بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة، التي تؤثر على 183 ناقلة نفط ومنتجين كبار مثل جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، إلى إزالة ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً من الأسواق العالمية، وفقاً للمحللين. ومع تسابق المشترين الآسيويين للخام الروسي على الإمدادات البديلة، ارتفعت أسعار النفط، حيث تشير بعض التحليلات إلى أن أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات موسكو قد تكون مقيدة بشكل كبير، على الأقل في الأمد القريب.
وتهدف العقوبات إلى قطع مصدر دخل حيوي لموسكو، كما أنها تزيد الضغوط على سلسلة التوريد الهشة. ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف الشحن، مما خلق تحديات لوجستية للمستوردين الرئيسيين مثل الصين والهند.
وبينما يقيم المتداولون التداعيات، تتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، ونقص الإمدادات، وتقلبات السوق المحتملة. بلغ خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أعلى مستوى أسبوعي عند 80.77 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى سعر منذ يوليو، بينما كان أدنى مستوى له عند 76.55 دولاراً عند افتتاح يوم الاثنين. وسجل خام برنت أعلى مستوى عند 82.63 دولاراً وأدنى مستوى عند 79.60 دولاراً، وكلاهما يوم الأربعاء. وارتفع كلا الخامين خلال الأسبوع، مع اتساع الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى -3.50 دولاراً للبرميل.
وقد تتلقى الأسعار دعماً إضافياً من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة من الصين، والتي أظهرت تحقيق البلاد لهدف النمو لعام 2024 بنسبة 5.0%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4.9%. وعلى الرغم من توقعات بلوغ الطلب على النفط الخام ذروته، يظل اقتصاد الصين معتمداً على الهيدروكربونات، وهو ما يعزز أسعار الخام.
وقال "توشيتاكا تازاوا" من "فوجيتومي" للأوراق المالية في تعليقات لرويترز "مخاوف الإمدادات الناجمة عن العقوبات الأمريكية على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية، إلى جانب توقعات تعافي الطلب المدفوع بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، تدعم سوق الخام".
وتستثني العقوبات السفن المحملة قبل العاشر من يناير/كانون الثاني بتاريخ تسليم قبل الثاني عشر من مارس/آذار. وفي حين كان للعقوبات الأولية التي فرضها الغرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا تأثير محدود، فإن روسيا قد تخسر العديد من ناقلات النفط "الظل" التي سهلت نقل خام الأورال إلى الأسواق في الهند والصين إذا أثبتت التدابير الخاصة بالسفن فعاليتها.
وبحسب تحليل "بلومبرج"، فإن حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من صادرات النفط الخام الروسية من موانئها في المحيط الهادئ والقطب الشمالي معرضة للخطر، حيث أن معظم التدفقات من مشاريع "ساخالين" تتطلب ناقلات متخصصة من فئة الجليد، والتي تم فرض عقوبات عليها جميعاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن ناقلات التخزين والسفن المتخصصة التي تخدم الشحنات والتخزين والتحميلات في مورمانسك أصبحت الآن تحت العقوبات."
وفي القطب الشمالي والشرق الأقصى لروسيا، من المتوقع أن تكون درجات الخام الأكثر تأثراً بالعقوبات هي سوكول وساخالين وESPO، وفقاً لتحليل بلومبرج.
وقد أدت العقوبات بالفعل إلى تعطيل السوق، حيث تتسابق الهند والصين لتأمين إمدادات بديلة في حين تقومان بتقييم الآثار الأوسع للعقوبات الأمريكية على تسليمات النفط الروسي على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وتركت العقوبات عدة ملايين من براميل النفط الخام في طريقها إلى الهند في وضع محفوف بالمخاطر، حيث توجد فترة زمنية محددة حتى 27 فبراير/شباط للأطراف لإكمال المعاملات مع الكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات الآن.
وعقد المسؤولون الهنود ومصافي التكرير اجتماعات طارئة لمناقشة آثار العقوبات على أكبر مورد للنفط الخام لديهم، في حين تجري مصافي التكرير المستقلة في الصين أيضاً مناقشات عاجلة لوضع استراتيجيات للتعامل مع التداعيات.
وبحسب "فورتيكسا"، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً لصادرات الخام الروسية في المستقبل هو أنها ستواجه تحديات لوجستية كبيرة بسبب نقص الكميات المتاحة.
"ولكي تحافظ روسيا على أحجام صادراتها عند مستوياتها الحالية، فمن المرجح أن تضطر إلى بيع الخام بأقل من سقف السعر. وعند هذه النقطة، قد تشارك شركات تشغيل السفن الغربية في نقل الخام الروسي"، كما أشار فورتيكسا.
ومع ذلك، أضافت فورتيكسا أن الالتزام بسقف الأسعار الروسي سوف يعتمد إلى حد كبير على استعداد الصين للسماح للسفن الخاضعة للعقوبات بالرسو في موانئها.