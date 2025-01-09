"العربي للطاقة"يستحوذ على "ماتيتو" لتعزيز أمن المياه والطاقة

وقال رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو يوتيليتيز: "نحن فخورون بإرثنا والتطور المستمر الذي أوصلنا إلى حيث نحن اليوم. وفي حين يمثل هذا التحول حقبة جديدة لشركة ميتيتو، فإن التزامنا ببيئة أنظف يظل في صميم كل ما نقوم به. ومن خلال هذه الشراكة المعززة، نهدف إلى توسيع تأثيرنا الإيجابي من خلال الاستفادة من خبرتنا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز كفاءة المياه وتقديم حلول إدارة المياه المستدامة والمصممة خصيصاً لجميع الأسواق الناشئة. وبالتعاون مع شركائنا القيمين، نحن متحمسون لقيادة الطريق إلى الأمام في تشكيل مستقبل إدارة المياه".