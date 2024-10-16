"الطاقة الدولية": فائض نفطي كبير في العام المقبل

وتُشير توقعات الوكالة إلى أن نمو الطلب من الصين، التي لطالما كانت محركاً رئيسياً لزيادة استهلاك النفط عالمياً، سيبلغ 150 ألف برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض قدره 30 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وقد انخفض الاستهلاك في الصين بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضاً.