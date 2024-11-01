الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة أنظمة الكهرباء ويقلل الانبعاثات

قال تقرير صدر يوم الخميس: إنّ التّطورات الأخيرة في مجال الذّكاء الاصطناعي، وزيادة الاعتماد عليه، يمكن أن تساعد في تسريع تحوّل نظام الطّاقة العالمي إلى صافي صفر ، مع تلبية الزّيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3-4 في المائة سنوياً حتى عام 2030.

وأصدرت شركات "أدنوك" و"مصدر" و"مايكروسوفت" التقرير بعنوان "تمكين الممكن: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام"، والذي يسلط الضوء على أهمية الذّكاء الاصطناعي في تسريع التّحول إلى الطّاقة الصّفرية، من خلال تعزيز الكفاءة وإزالة الكربون من الأنظمة الحالية، وتوسيع مصادر الطّاقة الخالية من الكربون.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات المهمة للذكاء الاصطناعي وغيره من الخدمات الرقمية بنسبة تتراوح بين 8 و23% سنويا حتى عام 2026، مما يرفع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى 0.24% من الطلب العالمي على الكهرباء. وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من الاستثمارات الخاصة البالغة 250 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بين عامي 2017 و2023، فإن 5% فقط من هذا التمويل ذهب إلى قطاع الطاقة".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يتعين على المعدل السنوي لنشر توليد الطاقة المتجددة أن ينمو بنسبة 16% سنوياً حتى عام 2030 لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة ثلاث مرات. وذكر التقرير أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة التحديات الرئيسية مثل التصاريح والبنية الأساسية للشبكة والتمويل واختناقات سلسلة التوريد".

ويسلط التقرير الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على الحد من انبعاثات الميثان - وهو غاز دفيئ أكثر فعالية بنحو 80 مرة في حبس الحرارة من ثاني أكسيد الكربون (CO2). ومن المتوقع أن تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يجري تطويرها من الكشف عن تسربات الميثان بدقة أكبر بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بالتقنيات القديمة. ومن المتوقع أن تلعب هذه الابتكارات دوراً حيوياً في مساعدة قطاع الطاقة على تحقيق تعهد الميثان العالمي، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.

ويقدم التقرير أيضاً خارطة طريق لمعالجة الطلب المتزايد على الطاقة لمراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تضاعف حصتها تقريباً من الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2026. وفي حين أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء صغير نسبياً على نطاق عالمي، إلا أنه في بعض المناطق، يمكن أن يشكل الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات نسبة كبيرة من إجمالي الحمل. على سبيل المثال، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على كهرباء مراكز البيانات بنسبة 9 في المائة سنوياً، يمكن أن يتجاوز الطلب 5 في المائة من إجمالي الحمل الإقليمي بحلول عام 2026. "بناء على التقدم الكبير الجاري بالفعل لتوفير المزيد من الطاقة الخالية من الكربون عبر الإنترنت، فإن التعاون بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة أمر بالغ الأهمية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال حلول الطاقة المستدامة والخالية من الكربون. وتسلط "مصدر"، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، الضوء في التقرير على الفرصة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحويل صناعة الطاقة النظيفة العالمية، حيث ستعمل مراكز البيانات التي تتطلبها الصناعة كمحرك متزايد الأهمية للطلب العالمي على الطاقة، مضيفة أن تلبية هذا الطلب بشكل مستدام سيتطلب نهجاً متعدد الأوجه لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصدر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: "نحن في لحظة محورية للتقدم البشري مدفوعاً بثلاثة اتجاهات كبرى: صعود الجنوب العالمي، والتحول المتسارع في مجال الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ابتكار يحدد عصراً يغير وتيرة التغيير نفسه - ويعيد ضبط حدود الإنتاجية وإمكانيات التقدم. ولكن عند القيام بذلك، فإنه يخلق أيضاً زيادة في الطاقة لم تكن في الحسبان قبل 18 شهراً فقط. من خلال التعاون لحل تحديات الذكاء الاصطناعي في الأمد القريب، يمكننا أيضاً إطلاق العنان للفوائد طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي عبر سلسلة قيمة الطاقة، مما يساعد في تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة ".

وقال "براد سميث"، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "إن هذا العصر الجديد يدعونا إلى القيام بأمرين في وقت واحد: مواكبة لحظة الذكاء الاصطناعي أثناء الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. وفي عالم يحتاج إلى المزيد من الكهرباء، وليس أقل، فمن الضروري أن نولد المزيد من الطاقة الخالية من الكربون لتشغيل الذكاء الاصطناعي واستخدام نفس التكنولوجيا لزيادة القدرة وتحسين النقل وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. هذه ليست رحلة يمكن لأي منا القيام بها بمفرده. إنها تتطلب العمل عبر قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعلوم والسياسات لإيجاد الحلول وتسريع تقدمنا الجماعي ".

ويحدد التقرير المجالات ذات الأولوية لزيادة التعاون بين قطاعي الطاقة والتكنولوجيا من أجل تحويل نظام الطاقة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المجالات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحويل الطاقة، وتوسيع وتعزيز قدرة الشبكة، وبناء قدرات القوى العاملة، وتطوير الذكاء الاصطناعي مع الاقتصادات الناشئة ومن أجلها، ووضع معايير البيانات وتعزيز مبادئ السياسة والحوكمة.

لقد نضجت قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة في السنوات الأخيرة، والتوقعات عالية. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار دولار في عام 2025. وجاء في بيان: "يتعين على قادة التكنولوجيا والطاقة العمل معاً لضمان الوصول إلى طاقة خالية من الكربون وموثوقة، وهو عامل تمكيني حاسم لاستمرار تطوير الذكاء الاصطناعي ونموه".