طاقة
الإمارات: زيادة طفيفة في أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.74 درهم، مقارنة بـ 2.66 درهم في أكتوبر
أعلنت لجنة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2024. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر وهي على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.74 درهم، مقارنة بـ 2.66 درهم في أكتوبر/تشرين الأول.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.63 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.54 درهم.
سيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.55 درهم، مقارنة بـ 2.47 درهم للتر في أكتوبر.
سيبلغ سعر لتر الديزل بـ 2.67 درهم مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.6 درهم.
منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر.