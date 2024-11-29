الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر ديسمبر غداً: توقعات بتخفيضات طفيفة

من المقرر أن تعلن الإمارات عن أسعار الوقود لشهر ديسمبر، غداً السبت 30 نوفمبر.

ويشير الاتجاه الهبوطي، السائد جزئياً بسبب تراجع المخاوف بشأن مخاطر العرض الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله، إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد تخفض أسعار الوقود قليلاً لتتناسب مع الأسعار العالمية.