الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر ديسمبر غداً: توقعات بتخفيضات طفيفة
من المقرر أن تعلن الإمارات عن أسعار الوقود لشهر ديسمبر، غداً السبت 30 نوفمبر.
ويشير الاتجاه الهبوطي، السائد جزئياً بسبب تراجع المخاوف بشأن مخاطر العرض الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله، إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد تخفض أسعار الوقود قليلاً لتتناسب مع الأسعار العالمية.
وانخفضت العقود لخام برنت يوم الجمعة بنسبة 3.3 بالمئة، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.8 بالمئة.
منذ تحرير أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 ومواءمتها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر، وستعلن لجنة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن أسعار التجزئة للبنزين والديزل غداً لمواءمتها مع الأسعار العالمية.
وخفضت شركة بي إم آي، وهي وحدة تابعة لشركة فيتش سولوشنز، توقعاتها لسعر خام برنت يوم الجمعة إلى 76 دولاراً للبرميل في عام 2025 من 78 دولاراً للبرميل في السابق، مشيرة إلى "توقعات أساسية بالهبوط، وضعف مستمر في التوقعات لسوق النفط والضغوط السلبية على الأسعار التي نتوقع أن تتراكم في عهد ترامب".
أرجأت مجموعة أوبك+ - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا - اجتماعها المقبل بشأن السياسة من الأول إلى الخامس من ديسمبر، ومن المتوقع أن تقرر أوبك+ تنفيذ تمديد إضافي لتخفيضات الإنتاج في الاجتماع.
وقال محللون في جولدمان ساكس إن إمدادات إيران من النفط قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل إذا شددت الدول الغربية تطبيق العقوبات على إنتاجها من النفط الخام.
وفي نوفمبر، تم تخفيض أسعار البنزين "سوبر 98" و "خصوصي 95" و "إي-بلس" إلى 2.74 و 2.63 و 2.55 درهم لليتر على التوالي.
(بمدخلات من رويترز)