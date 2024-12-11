الإمارات : أكبر مزرعة للطاقة الشمسية لدعم تعدين العملات الرقمية

أبرمت شركة تعدين خضراء شراكة مع شركة متخصصة في تكنولوجيا المناخ لبناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للخبراء، فإن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بناء البنية التحتية الموفرة للطاقة التي تحتاجها الدولة لجذب أفضل المواهب في مجال تعدين العملات الرقمية في المستقبل.
انضمت شركة التعدين والحوسبة بالذكاء الاصطناعي "هيرست" إلى "جيجاتونز"، وهي منصة تمويل وتكنولوجيا المناخ لهذا المشروع الطموح الذي سيدعم مستقبل تعدين العملات الرقمية الأخضر والحوسبة بالذكاء الاصطناعي.
وقال "لويك ريتشي"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "هيرست" لصحيفة خليج تايمز: "ما نقوم به من أجل الإمارات العربية المتحدة هو أننا نجمع أخيراً بين الاستدامة والربحية. ومن خلال دمج خبرتنا مع خبرة شريكنا، يمكننا تقديم نموذج مركب غير مسبوق حيث نجمع بين الطاقة الخضراء والحوسبة عالية الأداء أو الحوسبة القائمة على تقنية البلوك تشين."
وكان "لويك" يتحدث على هامش مؤتمر "بيتكوين مينا" الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين واستمر لمدة يومين، حيث جمع بعضاً من أبرز خبراء العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم. تعد عملية تعدين العملات الرقمية عملية عالية الاستهلاك للطاقة، حيث تستهلك حوالي 91 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يزيد عن إجمالي الكهرباء المستخدمة في العديد من البلدان حول العالم.
وأوضح أن المشروع في مرحلة الترخيص، وجميع التفاصيل قيد التحديد. وقال: "جيجاتونز هي واحدة من أنجح الشركات في مجال الطاقة الشمسية في العالم. وهم موجودون الآن في الإمارات العربية المتحدة وقد تقدموا بطلب للحصول على ترخيص للطاقة الشمسية. نحن نتعاون معهم، لذلك نقدم خبرة البلوك تشين والحوسبة بالذكاء الاصطناعي، بينما هم سيوفرون الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية. اثنان من شركائهم، ميتسوبيشي وهيتاشي، مشاركان كذلك في المشروع وسيقدمان الأجهزة اللازمة لإنشاء بيئة واسعة للطاقة الشمسية التي ستشغل البنية التحتية للتعدين والحوسبة بالذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن المزرعة ستقع في منطقة صحراوية في أبوظبي، وستكون كبيرة بما يكفي لإنتاج كميات ضخمة من الطاقة اللازمة لأنشطة التعدين.
انتقل "لويك"، الذي يعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات، مؤخراً إلى البلاد. وقال: "جئت إلى الإمارات العربية المتحدة أولاً لأن شريكي كان يقيم هنا. لكنني سرعان ما أدركت لماذا تمثل البلاد مكاناً رائعاً للعيش. إن بيئة الابتكار هنا رائع للغاية، وهناك نظام مالي داعم جداً للابتكار."
"كما أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قامت بعمل ممتاز من الناحية القانونية والتنظيمية في تحديد إطار عمل لنا للابتكار مع اتباع بعض اللوائح. ولذلك، ولهذه الأسباب العديدة، أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة في الوضع المثالي لمواصلة التميز في مجال الابتكار في صناعة البلوك تشين".
وأضاف أن الشركة ستنفذ هذا المشروع من خلال مبادرة فريدة من نوعها لائتمان الكربون المحول إلى رموز (توكنات). وقال: "بما أننا نشغل جميع هذه البنية التحتية باستخدام الطاقة الخضراء، يمكننا المطالبة بائتمان كربوني." وأوضح: "وشريكنا سيحول ذلك إلى رموز رقمية. وبالتالي، يمكننا إنشاء مصدر دخل إضافي من خلال بيع هذه الرموز (التوكنات)."
وقال إنه فخور جداً بالعمل الذي يقومون به في المزرعة. "لدينا فرصة فريدة لإنشاء مثل هذا النموذج المبتكر وآمل ألا يتم في المستقبل استخراج عملة رقمية واحدة دون استخدام الطاقة المستدامة".