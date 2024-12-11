الإمارات : أكبر مزرعة للطاقة الشمسية لدعم تعدين العملات الرقمية

وكان "لويك" يتحدث على هامش مؤتمر "بيتكوين مينا" الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين واستمر لمدة يومين، حيث جمع بعضاً من أبرز خبراء العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم. تعد عملية تعدين العملات الرقمية عملية عالية الاستهلاك للطاقة، حيث تستهلك حوالي 91 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يزيد عن إجمالي الكهرباء المستخدمة في العديد من البلدان حول العالم.