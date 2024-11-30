الإمارات: أسعار البنزين تشهد انخفاضاً ملحوظاً في ديسمبر
أعلنت لجنة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر ديسمبر 2024. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم غدٍ 1 ديسمبر، وهي على النحو التالي:
وسيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.61 درهم، مقارنة بـ 2.74 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 2.50 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.63 درهم.
وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.43 درهم، مقارنة بـ 2.55 درهم للتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
سيتم فرض سعر لتر الديزل بـ 2.68 درهم مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.67 درهم.
هذه هي أدنى أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها في عام 2024. واعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان البنزين بالكامل في ديسمبر سيكلفك ما بين 6.12 درهماً و9.62 درهماً أقل من الشهر الماضي.
قم بإلقاء نظرة على أسعار البنزين الشهرية لهذا العام، أدناه:
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منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر.