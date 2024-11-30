الإمارات: أسعار البنزين تشهد انخفاضاً ملحوظاً في ديسمبر

هذه هي أدنى أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها في عام 2024. واعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان البنزين بالكامل في ديسمبر سيكلفك ما بين 6.12 درهماً و9.62 درهماً أقل من الشهر الماضي.