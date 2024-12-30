الإمارات:توقع انخفاض طفيف في أسعار الوقود يناير 2025

وأضاف "أحدث هذه الإجراءات كانت الموافقة على طرح سندات خزانة تاريخية بقيمة 3 تريليونات دولار العام المقبل، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخراً. كما يأتي ذلك في أعقاب حزم الدعم النقدي والحديث عن خطط لإعادة هيكلة النظام الاجتماعي، وهو ما قد ينعكس على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد أهم نقاط الضعف في الاقتصاد".