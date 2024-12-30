الإمارات:توقع انخفاض طفيف في أسعار الوقود يناير 2025
من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً طفيفاً عند مراجعة الأسعار لشهر يناير 2025 يوم الثلاثاء.
وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 73.06 دولار للبرميل في ديسمبر/كانون الأول 2024، مقارنة بـ73.2 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، قد يتم تعديل تعديل السعر صعوداً إذا شهدت الأسعار تقلبات كبيرة خلال آخر يومين من التداول في العام.
منذ أن قامت الدولة بتحرير أسعار البنزين المحلية في عام 2015، قامت الإمارات العربية المتحدة بمراجعة أسعار البنزين والديزل في اليوم الأخير من كل شهر لجعل أسعار التجزئة متماشية مع الأسعار العالمية.
وفي ديسمبر، انخفضت أسعار البنزين (سوبر 98) (وسبيشال 95) و(إي بلس) بنحو 0.13 درهم للتر إلى 2.61 درهم و2.50 درهم و2.43 درهم للتر على التوالي. وكانت أسعار ديسمبر هي الأدنى هذا العام.
إطلع على أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة منذ بداية هذا العام:
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وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار النفط مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 70.65 دولاراً للبرميل وخام برنت عند 74 دولاراً للبرميل صباح الاثنين.
قالت إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، إن النفط الخام من المتوقع أن ينهي العام في منطقة التماسك الهبوطي، في انتظار تحسن الوضع في الصين وتقليص الفائض العالمي في المعروض الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه نحو مليون برميل يومياً في عام 2025."
قالت ماريا أغوستينا باتي، مستشارة استراتيجية الأسواق المالية في إكسنيس، إن توقعات وفرة المعروض النفطي في عام 2025 وعلامات ضعف الطلب من الصين قد تخفف من أي مشاعر صعودية، مما يحد من إمكانات الصعود الكبيرة.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى موقع "إكس إس"، إن هناك تفاؤلاً بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين مع إجراءات الدعم المتتالية التي من المتوقع أن تبدأ في التبلور خلال العام المقبل.
وأضاف "أحدث هذه الإجراءات كانت الموافقة على طرح سندات خزانة تاريخية بقيمة 3 تريليونات دولار العام المقبل، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخراً. كما يأتي ذلك في أعقاب حزم الدعم النقدي والحديث عن خطط لإعادة هيكلة النظام الاجتماعي، وهو ما قد ينعكس على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد أهم نقاط الضعف في الاقتصاد".
وأضاف حسن "ومع ذلك، فإن عودة الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عندما يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من يناير، كما هدد بالفعل، ستزيد من خسائر النفط الخام، وهذا من بين أهم العوامل التي سيركز عليها السوق في بداية العام الجديد".