الإمارات:التوسع الحضري والتنويع الاقتصادي يعززان الطلب على الطاقة

وقال الجزيري: "إن آفاق الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة مواتية للغاية، حيث يتم التخطيط للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مرافق الطاقة الشمسية في العالم. وبحلول عام 2050، تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى توليد 50 في المائة من كهربائها من مصادر الطاقة النظيفة. ونحن في هيتاشي إنرجي فخورون بالمساهمة في هذا الهدف الطموح. تساعد حلولنا الشبكية المتطورة وتقنيات محطات الطاقة الرقمية في دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية بكفاءة أكبر. ومع انتقال الإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل مستدام للطاقة، فإننا ملتزمون بأن نكون شريكًا رئيسيًا. وبالتعاون مع العملاء والشركاء، نعمل على تمكين مستقبل مستدام للطاقة للجميع، مما يضمن أن تكون الكهرباء العمود الفقري لنظام الطاقة بأكمله".