الألواح الشمسية في الإمارات الشمالية: خطوة نحو الاستدامة وتوفير في تكاليف الكهرباء

وفي حديثه لصحيفة الخليج تايمز في أبوظبي يوم الثلاثاء، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبترول: "مهما كان المبلغ الذي يتم استثماره في هذه الألواح، فإن المستهلكين سيحصلون على عائد على استثمارهم في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو استثمار جذاب للغاية. وبعد ذلك، سيرى المستفيدون فوائد تركيبات الطاقة الشمسية." وأضاف: "سوف تنعكس هذه الفوائد على فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وسيشهدون قدراً معقولاً من التخفيض في فواتيرهم."