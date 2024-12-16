"الأحواض الجافة" تبني محطة طاقة رياح بحرية بقدرة 2 جيجاواط في ألمانيا

فازت شركة الأحواض الجافة العالمية، بالشراكة مع شركة GE Vernova، بمشروع تاريخي لبناء وتثبيت محطة"اوست ويند4" Ostwind 4، وهي محطة طاقة رياح بحرية بقدرة 2 جيجاواط ستزود حوالي مليوني منزل في ألمانيا بالطاقة.

وقد حصلت الشركة المشغلة لنظام النقل في شرق ألمانيا، بما في ذلك برلين وهامبورغ، على هذه الجائزة من خلال المشروع الذي يعد خطوة كبيرة في التزام البلاد بالطاقة المتجددة.