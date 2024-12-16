"الأحواض الجافة" تبني محطة طاقة رياح بحرية بقدرة 2 جيجاواط في ألمانيا
فازت شركة الأحواض الجافة العالمية، بالشراكة مع شركة GE Vernova، بمشروع تاريخي لبناء وتثبيت محطة"اوست ويند4" Ostwind 4، وهي محطة طاقة رياح بحرية بقدرة 2 جيجاواط ستزود حوالي مليوني منزل في ألمانيا بالطاقة.
وقد حصلت الشركة المشغلة لنظام النقل في شرق ألمانيا، بما في ذلك برلين وهامبورغ، على هذه الجائزة من خلال المشروع الذي يعد خطوة كبيرة في التزام البلاد بالطاقة المتجددة.
وسيربط مشروع أوستويند 4 مزارع الرياح في بحر البلطيق بالشبكة الوطنية باستخدام أحدث تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد. وسيمثل هذا أول استخدام لنظام نقل التيار المستمر عالي الجهد بقوة 525 كيلو فولت في ألمانيا في بحر البلطيق، مما يضع معايير جديدة للكفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة.
يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا شمال شرق جزيرة روجن، ويتضمن إنشاء محطات تحويل بحرية وبرية ونظام كابلات تيار مستمر بطول 110 كيلومترات يربط بين الأرض والبحر.
وستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، إدارة أعمال الهندسة والتوريد والبناء وتركيب الأجزاء العلوية وهياكل الأغطية لمحطات تحويل طاقة الرياح. وسيتم دمج الأجزاء العلوية، التي تم تصنيعها في منشأة الأحواض الجافة العالمية في دبي، مع معدات متطورة تم تصميمها وتصنيعها في أوروبا. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم نقل المنصة وتثبيتها في المياه الألمانية.
وستقوم شركة GE Vernova بتوريد تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد، بما في ذلك محولات الجهد الكهربي (VSC)، والمحولات، ومعدات التبديل المعزولة بالغاز الخالية من SF6، والأعمال المدنية لمحطة المحولات البرية، ومعدات أتمتة الشبكة. ويتضمن التصميم المبتكر لمحطة المحولات البحرية هيكلًا فرعيًا على شكل حرف U يدعم إنتاج طاقة الرياح البحرية لعقود من الزمن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الأحواض الجافة العالمية في مشروع أوستويند 4 على تميزها التقني والتزامها بتطوير البنية التحتية المستدامة. وتعكس هذه الجائزة مهمة موانئ دبي العالمية الأوسع نطاقًا لدفع التحولات في مجال الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي. ومع تطور مشهد الطاقة العالمي، نواصل التزامنا بالاستفادة من خبراتنا وقدراتنا المبتكرة لدعم المبادرات التي تدفع التحولات في مجال الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية".
وقال الكابتن "رادو أنتولوفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة درايدوكس وورلد: "يجسد مشروع أوستويند 4 قوة التعاون الدولي في تعزيز حلول الطاقة المتجددة. وتشرف شركة درايدوكس وورلد بدعم انتقال ألمانيا إلى الطاقة المستدامة من خلال توفير البنية التحتية البحرية المتطورة التي تجسد التميز الهندسي والرعاية البيئية".
وقال ستيفان كابفرر، الرئيس التنفيذي لشركة 50Hertz Transmission: "إن منح العقد لشركة GE Vernova وDrydock World يمثل بداية فصل جديد في استخدام طاقة الرياح في بحر البلطيق. تعد شركة 50Hertz أول مشغل لنظام النقل ينشر تقنية 2 جيجاوات / 525 كيلو فولت في هذه المنطقة البحرية. هذا عمل رائد. نريد أن نضمن استغلال كامل إمكانات طاقة الرياح البحرية المجدية تقنيًا واقتصاديًا في بحر البلطيق، في المقام الأول بمساعدة تقنية التيار المباشر. للقيام بذلك، نحتاج إلى التفكير والتصرف بطريقة أكثر ترابطًا عبر الحدود الوطنية. أحد الشروط الأساسية لذلك هو خلق الظروف القانونية والتنظيمية التي تمكن مزارع الرياح في مياه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من الاتصال بشبكة النقل الألمانية ".
وأضاف فيليب بيرون، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال الكهرباء في شركة GE Vernova: "يمثل مشروع Ostwind 4 إنجازًا مهمًا في مهمتنا المتمثلة في كهربة وإزالة الكربون باستخدام الطاقة لتغيير العالم. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد المتقدمة لدينا، يؤكد هذا المشروع الأساسي للبنية التحتية على الدور الأساسي لطاقة الرياح البحرية لضمان أمن الطاقة الأوروبي وتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة. كما يسلط هذا الطلب الضوء على النمو السريع في قطاع الكهرباء في شركة GE Vernova، وهو أسرع أعمالنا نموًا، حيث يستثمر عملاؤنا في الشبكة. ونحن فخورون جدًا بالتعاون مع 50Hertz وDrydocks World لتعزيز أهداف الطاقة المتجددة في ألمانيا ووضع معيار جديد للبنية التحتية المرنة والمستدامة للشبكة".