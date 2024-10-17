استقرار متوقع في أسعار البنزين في الإمارات
يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يأملوا في أن يستمر الاتجاه الحالي لأسعار البنزين والديزل المعتدلة لبعض الوقت، حيث يمهد سوق النفط الخام العالمي الطريق لانخفاض الأسعار بشكل مستدام.
إن المخاوف من فائض المعروض المتزايد في عام 2025 بسبب تخفيضات أوبك ووكالة الطاقة الدولية لتوقعات الطلب، إلى جانب الآمال في عدم تعرض المنشآت النفطية الإيرانية للهجوم في حالة اشتعال الصراع الإقليمي، تشكل عوامل محتملة رئيسية من شأنها إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة في عامي 2024 و2025.
ورغم أن انخفاض أسعار النفط الخام من شأنه أيضاً أن يساعد في خفض التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فإن هذا السيناريو من شأنه أن يخلف آثاراً سلبية على اقتصادات المنطقة التي تعتمد على دخل النفط على عكس دولة الإمارات العربية المتحدة المتنوعة.
وانخفضت أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو 2022، بتكلفة سوبر 98 4.63 درهم للتر، إلى 2.66 درهم في أكتوبر من هذا العام، مما وفر راحة كبيرة للسكان. تعكس اتجاهات الأسعار المنخفضة اليوم أسعار سوق النفط الخام الحالية التي تحوم حول 80 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر ذروة النفط الخام عند 123.70 دولارًا في عام 2022.
ويرى محللون في سوق الطاقة أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تدعم الأسعار، لكن المخاوف من فائض المعروض قد تدفع إلى توقعات هبوطية للسوق مع تباطؤ الطلب الصيني واستمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقالوا إن هناك أيضا إشارات إلى ارتفاع قيمة الدولار في حالة فوز ترامب، وهو ما يشكل رياحا معاكسة أخرى لأسعار النفط.
ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء السوق أن أسعار النفط الخام قد ترتفع بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا انخفضت إمدادات النفط الإيرانية في تصعيد محتمل للصراع في الشرق الأوسط.
ورغم أن بنك "إس إي بي" السويدي حذر من أن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى أكثر من 200 دولار للبرميل في سيناريو متطرف يتمثل في استهداف إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، فإن بعض المحللين يحذرون من أن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام ثلاثية. ولكنهم يعتقدون أن الهجمات على البنية الأساسية النفطية في دول منتجة أخرى في المنطقة أو إغلاق مضيق هرمز من الأحداث التي لا ترجح حدوثها.
ويشعر خبراء الطاقة بالحيرة أيضا إزاء حقيقة مفادها أن أسعار النفط تظل مستقرة تقريبا على الرغم من التصعيد في الصراعات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن السوق تتمتع بإمدادات جيدة مع وجود احتياطي كبير على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجون المتحالفون معها، والمعروفون باسم أوبك+، لتنفيذ تخفيضات طوعية في الإنتاج في العامين الماضيين. وقد أرجأت أوبك+ مؤخرا زيادة الإنتاج المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول على الأقل، ولا يبدو عام 2025 أفضل كثيرا بالنسبة لتوازنات السوق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن أوبك+ لديها أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية.
وهناك سبب آخر يتمثل في أن سوق النفط لم تعد تبالغ في رد فعلها إزاء المخاطر المحتملة التي قد تهدد العرض. فقد أصبحت أدوات الاستخبارات الجديدة، بما في ذلك المراقبة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة تعقب ناقلات النفط، توفر بيانات شبه فورية عن مستويات التحميل والشحن والمخزون. ووفقاً لخبراء السوق، فقد خففت هذه الموارد الجديدة من ردود أفعال الأسعار إزاء أي انقطاع محتمل في العرض.
السبب الثالث، وفقا للخبراء، هو أن المناخ الجيوسياسي في الخليج قد تغير. فقد أظهر الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية في عام 2023 رغبة جديدة في احتواء التوترات. ويبدو الآن أن سيناريو إغلاق مضيق هرمز ــ موطن نحو 30% من عبور النفط المنقول بحرا في العالم ــ مبالغ فيه.
في الأمد القريب، تظل سوق النفط الخام في حالة هبوط، مع ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض الوشيك، مما قد يبقي الأسعار تحت الضغط. وفي حين قد تقدم تخفيضات أوبك+ دعما مؤقتا، فإن التوقعات العامة تشير إلى انخفاض الأسعار ما لم يكن هناك انقطاع كبير في الإمدادات أو تحول في السياسة.
في الوقت الحالي، تحوم العقود الآجلة للنفط الخام دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى إمكانية حدوث المزيد من الانخفاضات مع ضعف الطلب. ظلت العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف مستقرة تقريبًا يوم الأربعاء حيث يقيم المتداولون خطر انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط قبل تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن المخزونات. وقال خبراء الطاقة: "بينما تم تسعير جزء كبير من" علاوة الحرب "، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التصعيد المحتمل. كما يواصل الطلب الصيني الضعيف الضغط على الأسعار، مما يثير الشكوك حول الاستهلاك العالمي".
من الناحية الفنية، يتداول النفط حول منطقة تصحيح رئيسية تتراوح بين 72.21 دولاراً و69.79 دولاراً. ومع انخفاض الأسعار عن المتوسط المتحرك على مدار 200 يوم (73.43 دولاراً) والمتوسط المتحرك على مدار 50 يوماً (71.60 دولاراً)، يظل تحيز السوق نحو الهبوط.