استقرار متوقع في أسعار البنزين في الإمارات

ويشعر خبراء الطاقة بالحيرة أيضا إزاء حقيقة مفادها أن أسعار النفط تظل مستقرة تقريبا على الرغم من التصعيد في الصراعات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن السوق تتمتع بإمدادات جيدة مع وجود احتياطي كبير على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجون المتحالفون معها، والمعروفون باسم أوبك+، لتنفيذ تخفيضات طوعية في الإنتاج في العامين الماضيين. وقد أرجأت أوبك+ مؤخرا زيادة الإنتاج المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول على الأقل، ولا يبدو عام 2025 أفضل كثيرا بالنسبة لتوازنات السوق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن أوبك+ لديها أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية.