استثمار2 تريليون دولار يقلل انبعاثات الكربون العالمية 15٪
قال ماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للبترول، أقدم وأكبر شركة خاصة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة في لندن، إن الغاز الطبيعي يلعب دوراً حاسماً في ضمان إمدادات الطاقة ومعالجة تغير المناخ، وإن استثمار 2 تريليون دولار يمكن أن يحول طاقة الفحم في العالم إلى غاز، وبالتالي خفض إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 15 في المائة.
وقال جعفر في كلمة رئيسية ألقاها في افتتاح الجمعية العالمية السنوية لعاصمة الطاقة، وهو التجمع العالمي السنوي لصناعة الطاقة والمهنيين الماليين، إن دعم التحول إلى الغاز الطبيعي، وخاصة في العالم النامي، سيسمح للعالم بالوقت اللازم للتحول إلى مصادر طاقة أقل كربونًا، مما يتيح انتقالًا أكثر إنصافًا في العالم النامي، ويضمن التوازن في معضلة الطاقة المتمثلة في التوافر والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.
"إن الطاقة والمناخ في الواقع وجهان لعملة واحدة - إذا ركزنا فقط على أحدهما وأهملنا الآخر، فسوف نفشل. وقد تم الاعتراف بالدور الرئيسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي في الإعلان النهائي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. ومع ذلك، في حين تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نصف الغاز الطبيعي في العالم، فإن العديد من الدول النامية تتخلف كثيرًا عن الركب وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم النمو الاقتصادي، فإنها تضطر إلى الاعتماد على المزيد من الوقود القذر، مثل الفحم، على حساب المناخ في نفس الوقت الذي يوجد فيه المزيد من فقر الطاقة، "قال مجيد جعفر، وهو أيضًا العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال، ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
وأشار جعفر إلى أن أكثر من 7 مليارات شخص في الجنوب العالمي يطالبون اليوم بنفس الحق في الطاقة المستقرة والازدهار الذي يعتبره مليار شخص في الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرا مفروغا منه. ومع وجود ثمانمائة مليون شخص على مستوى العالم لا يزالون بدون كهرباء، وثلاثة مليارات آخرين ما زالوا يستخدمون الخشب للطهي وهو ما يضر بالصحة ويسبب تغير المناخ، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واضحة، على حد قوله.
ولكنه لاحظ أن الأسواق المالية الغربية كانت في السنوات الأخيرة أقل دعماً لصناعة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص الاستثمار وفقر الطاقة في البلدان النامية، وهو ما يضر بالتنمية العالمية ويجبر البلدان في آسيا وأفريقيا على حرق المزيد من الفحم وإنتاج المزيد من الانبعاثات. إن الاستثمار العالمي السنوي الحالي البالغ 250 مليار دولار في هذا القطاع هو نصف 500 مليار دولار سنوياً اللازمة للحفاظ على النمو المطرد في إنتاج إمدادات الغاز الطبيعي بما يتماشى مع الطلب على الطاقة.
وقال جعفر للحضور: "لقد دافعت شركة الهلال للبترول منذ فترة طويلة عن دور الغاز الطبيعي في الحد من الانبعاثات وتحسين الوصول إلى الطاقة. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ساعد إنتاجنا من الغاز في الشرق الأوسط في تجنب أكثر من 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال استبدال الديزل بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مع تمكين الكهرباء بأسعار معقولة لملايين الأشخاص وتمكين عشرات المليارات من الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير تكاليف الوقود للحكومة المضيفة". وأضاف: "ولهذه الغاية، نفخر أيضًا بأن نكون أحد الموقعين المؤسسين على ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز، وهو جهد عالمي للصناعة تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي لتسريع الحد من انبعاثات الميثان".
وألقى جعفر تصريحاته أمام مئات من كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط والغاز، وكبار المصرفيين والمستشارين في مجال الطاقة، في كلمة رئيسية بمناسبة افتتاح الجمعية يوم الاثنين. وتُعد الجمعية الحدث الرئيسي لمجلس الطاقة، الشبكة الرائدة عالميًا والتي تضم أكثر من 100 ألف من كبار المسؤولين التنفيذيين والمحترفين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مهمتها الأساسية في ربط المسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة بمجتمعات التمويل والاستثمار اللازمة لتمويل صناعة الطاقة العالمية.
لقد نجحت شركة الهلال للبترول في تحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها منذ عام 2021 من خلال تحقيق تخفيضات كبيرة في كثافة الكربون والعمل بنشاط على إزالة الكربون بشكل أكبر من عملياتها. وقد انخفضت كثافة الكربون في الشركة اليوم إلى 5.8 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/برميل من المكافئ النفطي، وهو ما يمثل ثلث متوسط الصناعة العالمية.
وأضاف جعفر: "من خلال تبني الغاز الطبيعي كوقود انتقالي حاسم، يمكننا تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء وتوفير طاقة موثوقة للجميع، مع تمكين إضافة مصادر متجددة. وبالتالي خلق مستقبل عالمي أكثر مرونة وعدالة للطاقة، مستقبل يوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية".