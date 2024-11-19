استثمار2 تريليون دولار يقلل انبعاثات الكربون العالمية 15٪

"إن الطاقة والمناخ في الواقع وجهان لعملة واحدة - إذا ركزنا فقط على أحدهما وأهملنا الآخر، فسوف نفشل. وقد تم الاعتراف بالدور الرئيسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي في الإعلان النهائي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. ومع ذلك، في حين تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نصف الغاز الطبيعي في العالم، فإن العديد من الدول النامية تتخلف كثيرًا عن الركب وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم النمو الاقتصادي، فإنها تضطر إلى الاعتماد على المزيد من الوقود القذر، مثل الفحم، على حساب المناخ في نفس الوقت الذي يوجد فيه المزيد من فقر الطاقة، "قال مجيد جعفر، وهو أيضًا العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال، ومقرها الإمارات العربية المتحدة.