"ابو ظبي للطاقة" تدعم تطوير محطتي توليد في السعودية

وستُسهم محطتا "رماح 2" و"النعيرية 2" في تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة، حيث ستعتمدان على أحدث توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وستُتيحان الاستفادة من تقنيات احتجاز الكربون. وتأتي هذه المشاريع دعماً لخطة المملكة في تنويع مصادر الطاقة، والتي تهدف إلى تلبية الطلب على الطاقة من خلال مزيج مثالي يعتمد على 50% من الطاقة المتجددة و 50% من تكنولوجيا الغاز بحلول عام 2030. كما تُعدّ المحطتان خطوة في اتجاه تحقيق أهداف المبادرة الخضراء السعودية، والتي ترمي إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2060 أو قبل ذلك.