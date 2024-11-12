إنجاز 94% من محطّة الطاقة الكهرومائية في دبي
أعلنت دُبي، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب أعمال بناء محطة الطاقة الكهرومائية في مدينة (حتا) من الاكتمال، ومن المقرر إجراء التشغيل التجريبي في الربع الأول من عام 2025.
وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن محطة الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخّ اكتملت بنسبة 94.15%، ويجري حالياً تركيب المولدات استعداداً للاختبار، كما تم الانتهاء من ملء السد العلوي للمحطة، والذي يشمل جداراً رئيسياً بارتفاع 72 متراً وسداً جانبياً بارتفاع 37 متراً.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.421 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تبلغ 1500 ميجاوات/ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وهو أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.
كيف يعمل؟
تم تصميم محطة الطاقة الكهرومائية كمنشأة لتخزين الطاقة بكفاءة دوران تبلغ 78.9 بالمائة.
وتستخدم الطاقة الكامنة للمياه المخزّنة في السد العلوي، وتحويلها إلى طاقة حركية أثناء تدفق المياه عبر نفق تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر، وتعمل هذه الطاقة الحركية على تدوير التوربينات، وتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، يمكن توصيلها إلى شبكة ديوا في غضون 90 ثانية لتلبية الطلب.
ولتخزين الطاقة، سيتم استخدام الطاقة النظيفة المولدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لضخ المياه مرة أخرى إلى السد العلوي، وتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية خلال هذه العملية.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة حتا، وتعزيز التنمية المستدامة فيها بما في ذلك خلق فرص العمل للمواطنين.
كما أنها تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية دبي للانبعاثات الكربونية الصفرية 2050.
وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المشروع إلى تنويع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة في دبي، بما في ذلك التقنيات المتاحة المختلفة، مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.