إنجاز 94% من محطّة الطاقة الكهرومائية في دبي

تم تصميم محطة الطاقة الكهرومائية كمنشأة لتخزين الطاقة بكفاءة دوران تبلغ 78.9 بالمائة.

وتستخدم الطاقة الكامنة للمياه المخزّنة في السد العلوي، وتحويلها إلى طاقة حركية أثناء تدفق المياه عبر نفق تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر، وتعمل هذه الطاقة الحركية على تدوير التوربينات، وتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، يمكن توصيلها إلى شبكة ديوا في غضون 90 ثانية لتلبية الطلب.

ولتخزين الطاقة، سيتم استخدام الطاقة النظيفة المولدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لضخ المياه مرة أخرى إلى السد العلوي، وتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية خلال هذه العملية.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة حتا، وتعزيز التنمية المستدامة فيها بما في ذلك خلق فرص العمل للمواطنين.

كما أنها تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية دبي للانبعاثات الكربونية الصفرية 2050.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المشروع إلى تنويع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة في دبي، بما في ذلك التقنيات المتاحة المختلفة، مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.