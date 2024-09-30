أسواق النفط تواجه فائضاً في 2025 مع تراجع الطلب العالمي

"وبعيداً عن الصين والولايات المتحدة، لن يظهر سوى عدد قليل من كبار مستهلكي النفط طلباً قوياً في العام المقبل. من بين هذه الدول، ستكون الهند الأكثر بروزاً، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في استهلاك النفط في عام 2025 بمعدل نمو يبلغ 220 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وهذا النمو يمثل أكثر من خمس الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي. لكن على الجانب الآخر، ستستمر الاتجاهات طويلة الأمد لانخفاض الطلب على النفط، وخاصة في قطاع النقل، بالظهور مجدداً، مع تراجع الطلب في الاقتصادات الأوروبية وفي اليابان، كما أشار بنك الإمارات دبي الوطني."