أسعار البنزين في الإمارات لشهر يناير 2025

أعلنت لجنة مراقبة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2025. وستطبق الأسعار الجديدة، وهي نفس أسعار الوقود في ديسمبر، اعتباراً من 1 يناير وهي على النحو التالي: