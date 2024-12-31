طاقة
أسعار البنزين في الإمارات لشهر يناير 2025
تتم مراجعة الأسعار نهاية كل شهر منذ أن قامت الإمارات بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية.
أعلنت لجنة مراقبة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2025. وستطبق الأسعار الجديدة، وهي نفس أسعار الوقود في ديسمبر، اعتباراً من 1 يناير وهي على النحو التالي:
سيكون سعر لتر بنزين "سوبر 98" 2.61 درهماً.
سيكلّف بنزين "خصوصي 95" 2.50 درهماً لكل لتر.
سيبلغ سعر لتر بنزين "إي بلس 91" 2.43 درهماً.
سيكون سعر الديزل 2.68 درهماً لكل لتر.
قم بإلقاء نظرة على أسعار البنزين الشهرية من العام الماضي، أدناه:
وتتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية.