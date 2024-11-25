"أدنوك للإمداد والخدمات" تعزز أسطولها البحري بناقلة غاز طبيعي مسال جديدة

وقال "لين أو"، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانجنان: "في ظل الثقة الكبيرة والدعم من أدنوك للإمداد والخدمات، ودي إن في، وجي تي تي، وجميع الأطراف ذات الصلة، أكملت جيانجنان بناء أول ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة من طراز مارك 3 قبل شهرين من الموعد المحدد. وباعتبارها شركة بناء سفن رائدة عالميًا متخصصة في سلسلة كاملة من ناقلات الغاز، فقد أثبتت جيانجنان قدرتها الشاملة على بناء السفن مرة أخرى. ونحن ملتزمون بتسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتبقية وناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات النفط الخام العملاقة في الوقت المحدد لدعم أدنوك للإمداد والخدمات في توسع أسطولها الطموح، وتعزيز تعاوننا الاستراتيجي بشكل أكبر".