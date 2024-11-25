"أدنوك للإمداد والخدمات" تعزز أسطولها البحري بناقلة غاز طبيعي مسال جديدة
أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، اليوم عن استلامها سفينة "الشليلة"، الأولى من ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال من حوض جيانجنان لبناء السفن في الصين.
تم تسليم السفينة قبل شهرين من الموعد المحدد، ومن المتوقع تسليم السفن الخمس المتبقية في عامي 2025 و2026. وبعد التسليم مباشرة، سيتم تأجير سفينة "الشليلة" إلى إحدى شركات تجارة الطاقة العالمية الرائدة.
وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "نحن فخورون بتسلم السفينة "الشليلة" من حوض بناء السفن في جيانغنان. وتمثل "الشليلة" باللغة العربية القوة والرشاقة، وهي الصفات التي تعكس إرث سفن أجدادنا. ومع توسع أسطولنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، فإن شراكتنا المتنامية مع حوض بناء السفن في جيانغنان تؤكد على الروابط الصناعية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، مما يعزز التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي".
ومنحت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عقود بناء السفن إلى حوض بناء السفن جيانجنان في عام 2022 لست ناقلات للغاز الطبيعي المسال كجزء من التوسع الاستراتيجي لأسطول الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة منخفض الكربون. خلال عام 2024، عززت الشركة وتحديث قاعدة أصولها من خلال عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما في ذلك 8-10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان كبيرة جدًا (VLECs) وأربع ناقلات أمونيا كبيرة جدًا (VLACs)، مما أضاف أكثر من 340 عامًا من الدخل التعاقدي حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، يتقدم استحواذ شركة Navig8 بشكل جيد من خلال الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع اكتماله بحلول 31 مارس 2025 على أقصى تقدير. ومن المتوقع أن تساهم هذه المساهمة في تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة على مستوى العالم. وبفضل ميزانيتها العمومية القوية، تظل أدنوك للإمداد والخدمات تركز على تنفيذ استراتيجيتها للنمو التحويلي وتحقيق قيمة قوية للمساهمين.
وقال "لين أو"، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانجنان: "في ظل الثقة الكبيرة والدعم من أدنوك للإمداد والخدمات، ودي إن في، وجي تي تي، وجميع الأطراف ذات الصلة، أكملت جيانجنان بناء أول ناقلة غاز طبيعي مسال كبيرة من طراز مارك 3 قبل شهرين من الموعد المحدد. وباعتبارها شركة بناء سفن رائدة عالميًا متخصصة في سلسلة كاملة من ناقلات الغاز، فقد أثبتت جيانجنان قدرتها الشاملة على بناء السفن مرة أخرى. ونحن ملتزمون بتسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتبقية وناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات النفط الخام العملاقة في الوقت المحدد لدعم أدنوك للإمداد والخدمات في توسع أسطولها الطموح، وتعزيز تعاوننا الاستراتيجي بشكل أكبر".
وتبلغ سعة "الشليلة" 175 ألف متر مكعب، وهي أكبر بكثير من سعة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال الحالية التابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات البالغة 137 ألف متر مكعب. وتم تجهيز السفينة بتقنيات متقدمة موفرة للطاقة، بما في ذلك محركان رئيسيان يعملان بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد، وهي مصممة لتقليل انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الجيل الأقدم.
تستمر الشراكة بين شركة أدنوك للإمداد والخدمات وحوض بناء السفن في جيانجنان في التعزيز. في عام 2020، منحت شركة AW Shipping، المشروع الاستراتيجي بين شركة أدنوك للإمداد والخدمات ووانهوا للكيماويات، حوض بناء السفن في جيانجنان عقود بناء السفن لخمس ناقلات غاز كبيرة جدًا. وتوسع هذا التعاون في عام 2024 بعقود أخرى لتسع ناقلات نفط عملاقة وأربع ناقلات نفط عملاقة.