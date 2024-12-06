"أدنوك" توقع اتفاقية مع "بتروناس" لتوريد الغاز الطبيعي المسال

وأعلنت شركة أدنوك للغاز في نوفمبر 2024 أنها تتوقع الاستحواذ على حصة أدنوك البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك في النصف الثاني من عام 2028. وعند اكتماله، سيضم المشروع قاطرتين لتسييل الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، مما سيؤدي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال لتصل إلى حوالي 15 مليون طن سنوياً.

وقال شمسيري إبراهيم، نائب الرئيس لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال في بتروناس: "تمثل هذه الشراكة مع أدنوك علامة فارقة في تعزيز أعمال بتروناس مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكمال أنشطتنا في مجال المنبع، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا. يعزز هذا التعاون محفظة الغاز الطبيعي المسال لدينا من خلال إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية الطلب المحلي في ماليزيا، ويعزز أمن الإمدادات لعملائنا، كما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات وتمكين التنمية المستدامة وتوفير حلول للتحول في مجال الطاقة، مما يساهم في تحسين الحياة من أجل مستقبل مستدام".

ستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من أقل محطات الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الكربون في العالم. ستستفيد المنشأة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات لتعزيز السلامة، وتقليل الانبعاثات، وزيادة الكفاءة التشغيلية.