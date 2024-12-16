"أدنوك" توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا

وقالت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والبتروكيماويات في أدنوك: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع شركة إي إن بي دبليو، إحدى أكبر شركات توريد الطاقة في ألمانيا، في اتفاقية البيع والشراء الثانية التي نبرمها مع الدولة من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتؤكد هذه الشراكة التزام أدنوك بتعزيز التعاون المستدام والاستراتيجي في مجال الطاقة. ومن خلال توريد الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون إلى إي إن بي دبليو، فإننا لا نعزز أمن الطاقة لشريكنا فحسب، بل نساهم أيضًا في جهود إزالة الكربون، ونؤكد من جديد على مكانة أدنوك كشريك موثوق به في مشهد الطاقة المتطور".