"أدنوك" توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ثالثة لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون مع شركة "إي إن بي دبليو إنيرجي بادن فورتمبيرغ إيه جي" (EnBW) الألمانية، أحد أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وأوروبا.
وتنص اتفاقية البيع والشراء الممتدة لمدة 15 عاماً على توريد 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وتحويل بنود الاتفاقية السابقة بين أدنوك وشركة EnBW إلى اتفاقية نهائية.
وسيتم الحصول على الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي يجري تطويره حاليًا في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028 عند بدء العمليات التجارية للمشروع. وحتى الآن، تم الالتزام بأكثر من 8 ملايين طن سنويًا من إجمالي الطاقة الإنتاجية البالغة 9.6 مليون طن سنويًا للمشروع لعملاء دوليين من خلال اتفاقيات طويلة الأجل.
وتعد الاتفاقية مع شركة EnBW اتفاقية البيع والشراء الثانية التي تبرمها أدنوك مع شركة ألمانية بشأن الغاز الطبيعي المسال في الرويس، وذلك عقب اتفاقية مدتها 15 عاماً بمعدل مليون طن سنوياً تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني مع شركة SEFE Marketing and Trading Singapore Pte Ltd، وهي شركة تابعة لشركة SEFE Securing Energy for Europe GmbH الألمانية.
وقالت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والبتروكيماويات في أدنوك: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع شركة إي إن بي دبليو، إحدى أكبر شركات توريد الطاقة في ألمانيا، في اتفاقية البيع والشراء الثانية التي نبرمها مع الدولة من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتؤكد هذه الشراكة التزام أدنوك بتعزيز التعاون المستدام والاستراتيجي في مجال الطاقة. ومن خلال توريد الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون إلى إي إن بي دبليو، فإننا لا نعزز أمن الطاقة لشريكنا فحسب، بل نساهم أيضًا في جهود إزالة الكربون، ونؤكد من جديد على مكانة أدنوك كشريك موثوق به في مشهد الطاقة المتطور".
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقية تسريع أمن الطاقة والصناعة بين الإمارات وألمانيا، التي وقعتها الإمارات وألمانيا في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة وإزالة الكربون والوقود منخفض الكربون. كما تعزز الاتفاقية إعلان النوايا المشترك للتعاون في مجال الطاقة المستدامة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية الموقع في فبراير 2024.
وقال بيتر هايديكر، عضو مجلس إدارة شركة إي إن بي دبليو للبنية التحتية لتوليد الطاقة المستدامة: "نحن سعداء للغاية بإبرام عقد طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال مع أدنوك. إن إتمام هذا العقد يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقتنا وتوسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال لدينا. وسنواصل العمل مع شريكنا الموقر أدنوك لتطوير فرص أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال والأعمال المجاورة ونتطلع إلى علاقة طويلة الأجل مفيدة للطرفين ونجاح تجاري مشترك".
أعلنت شركة أدنوك للغاز في نوفمبر 2024 أنها تتوقع الاستحواذ على حصة أدنوك البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار في النصف الثاني من عام 2028. وعند اكتماله، سيعمل المشروع، الذي يضم قاطرتين لتسييل الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، على مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 15 مليون طن سنوياً.