"أدنوك" تعزز نموها في قطاع الأمونيا منخفضة الكربون

وتُبدي "فرتيجلوب" تفاؤلاً كبيراً بشأن نمو قطاع الأمونيا منخفضة الكربون، خاصة مع تزايد تحفيز القطاع البحري لتبني الوقود النظيف، ويرجع ذلك جزئياً إلى تنظيم الاتحاد الأوروبي البحري للوقود (بدءاً من عام 2025)، حيث تُقلل الأمونيا منخفضة الكربون من انبعاثات الكربون بنحو 70% مقابل وقود الزيت منخفض الكبريت، وفقاً للمستشارين. كما تتوقع الشركة أن يؤدي تنظيم توليد الطاقة المخطط له في اليابان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك متطلبات 20% إلى 30% من الحرق المشترك في محطات الفحم بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، إلى زيادة الطلب على الأمونيا منخفضة الكربون، مع دعم إضافي من السياسات وبرامج الدعم. وفي أوروبا، أشارت الشركة إلى وجود جانب إيجابي كبير من الأهداف الإلزامية التي تُعزز خفض الانبعاثات واستخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعة.