"أدنوك" تطلق شركة بـ 80 مليار دولار لتعزيز الطاقة منخفضة الكربون

تهدف "اكس آر جي" (XRG) إلى مضاعفة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، من خلال استغلال الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون، والتي تدفعها ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تحول الطاقة، والنمو الهائل للذكاء الاصطناعي، وصعود الاقتصادات الناشئة. واستناداً إلى خبرة أدنوك الطويلة وعمليات الاستحواذ الدولية التحويلية التي قامت بها، ستركز شركة الاستثمار، التي ستعمل بشكل مستقل في البداية، على تطوير ثلاث منصات استراتيجية أساسية لتحقيق القيمة: