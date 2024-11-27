"أدنوك" تطلق شركة بـ 80 مليار دولار لتعزيز الطاقة منخفضة الكربون
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن إطلاق شركة "اكس آر جي" (XRG)، وهي شركة استثمارية دولية متخصصة في مجال الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون، بقيمة إجمالية تزيد عن 80 مليار دولار، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة أدنوك.
وأوضحت أدنوك في بيانها أن شركة "اكس آر جي" (XRG) ستبدأ ممارسة أنشطتها رسمياً في الربع الأول من عام 2025. وأضافت أن اسم "اكس آر جي" (XRG) مُشتق من كلمة (Exergy) في علم الفيزياء، والتي تعني "أقصى طاقة مفيدة" أو "إمكانات الطاقة".
تهدف "اكس آر جي" (XRG) إلى مضاعفة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، من خلال استغلال الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون، والتي تدفعها ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تحول الطاقة، والنمو الهائل للذكاء الاصطناعي، وصعود الاقتصادات الناشئة. واستناداً إلى خبرة أدنوك الطويلة وعمليات الاستحواذ الدولية التحويلية التي قامت بها، ستركز شركة الاستثمار، التي ستعمل بشكل مستقل في البداية، على تطوير ثلاث منصات استراتيجية أساسية لتحقيق القيمة:
تطمح منصة المواد الكيميائية العالمية التابعة لشركة "اكس آر جي" (XRG) إلى أن تصبح ضمن أكبر خمسة منصات عالمية في قطاع المواد الكيميائية، وذلك من خلال إنتاج وتوريد المنتجات الكيميائية والتخصصية الأساسية للحياة العصرية، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي، والتي تُقدر بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وستعمل منصة الغاز الدولية التابعة لشركة "اكس آر جي" (XRG) على بناء محفظة غاز متكاملة على المستوى العالمي، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، والتي تُقدر بنسبة 15% خلال العقد المقبل، وذلك باعتباره وقوداً انتقالياً منخفض الكربون. كما ستعمل المنصة على تلبية الزيادة المُتوقعة في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 65% بحلول عام 2050.
وستركز منصة الطاقات منخفضة الكربون التابعة لشركة "اكس آر جي" (XRG) على الاستثمار في الحلول التي تُلبي الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الكربون وتقنيات إزالة الكربون، وذلك بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يشهد سوق الأمونيا منخفضة الكربون نمواً كبيراً ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يكاد يكون منعدماً.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: "تماشياً مع توجيهات مجلس إدارتنا بإعطاء الأولوية للنمو التحويلي، تمثل "اكس آر جي" (XRG) فصلاً جديداً جريئاً في مسيرة أدنوك. واستناداً إلى سجلنا الحافل في مجال الطاقة والاستثمارات، وشبكة شركائنا العالميين، ووصولنا الاستراتيجي إلى الأسواق الرئيسية، ستقود "اكس آر جي" (XRG) مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز الابتكار التكنولوجي، وتوفر الطاقة والمنتجات اللازمة لتحسين الحياة في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، وتعزيز دور أبوظبي والإمارات العربية المتحدة كرائدة عالمية في مجال الطاقة والمواد الكيميائية."