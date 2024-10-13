"أدنوك" تستحوذ على "فيرتيجلوب" مقابل 3.6 مليار دولار

ومنذ بداية عام 2024، أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن تشغيل ما بين ثماني إلى عشر ناقلات للغاز الطبيعي المسال، واثنتين إلى أربع ناقلات أمونيا كبيرة جداً، وتسع ناقلات إيثان كبيرة جداً، وأعلنت عن الاستحواذ الجاري على شركة نافيج 8. وبفضل هذه الإنجازات، عززت أدنوك للإمداد والخدمات من حضورها العالمي وقدراتها وخدماتها وأسطولها الرائد في السوق من حيث كفاءة الطاقة.