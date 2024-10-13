"أدنوك" تستحوذ على "فيرتيجلوب" مقابل 3.6 مليار دولار
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها ستقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة شركة "أو سي آي" البالغة 50% + سهم واحد في شركة "فرتيجلوب" مقابل 3.62 مليار دولار أمريكي يوم الاثنين.
ويأتي الاستحواذ على فرتيجلوب، الشركة الرائدة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية ومحاليل الأمونيا النظيفة، في أعقاب الصفقة الضخمة التي أبرمتها أدنوك لشراء شركة "كوفسترو" الألمانية لصناعة الكيماويات مقابل 16.3 مليار دولار، بما في ذلك الديون، في أكبر عملية استحواذ على الإطلاق لشركة الطاقة العملاقة.
وتعد شركة"كوفيسترو" Covestro رائدة صناعية وقائدة عالمية في مجال المواد الكيميائية المتخصصة عالية التقنية، وتتميز بمجموعة من التقنيات المتطورة ومجموعة من المنتجات التي تدعم إزالة الكربون والاقتصاد الدائري
وستجعل الصفقة، التي حصلت على جميع الموافقات المطلوبة، عملاق النفط الإماراتي المساهم الأكبر في فرتيجلوب، مما يزيد حصته إلى 86.2 في المائة، مع بقاء 13.8 في المائة في التداول الحر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت أدنوك في بيان إن إدارة فرتيجلوب التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها ستستضيف ندوة عبر الإنترنت للمستثمرين والمحللين يوم الثلاثاء حيث سيتم تقديم رؤية الشركة لتحقيق المزيد من النمو والقيمة.
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات مؤخراً أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 136.5 مليون دولار (501.3 مليون درهم) عن النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 6.78 فلساً للسهم.
وتعتزم الشركة توزيع أرباح إجمالية قدرها 1.002 مليار درهم للعام بأكمله، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.0% على توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
ومنذ بداية عام 2024، أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن تشغيل ما بين ثماني إلى عشر ناقلات للغاز الطبيعي المسال، واثنتين إلى أربع ناقلات أمونيا كبيرة جداً، وتسع ناقلات إيثان كبيرة جداً، وأعلنت عن الاستحواذ الجاري على شركة نافيج 8. وبفضل هذه الإنجازات، عززت أدنوك للإمداد والخدمات من حضورها العالمي وقدراتها وخدماتها وأسطولها الرائد في السوق من حيث كفاءة الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أبرمت شركة أدنوك البرية، وهي شركة تابعة أخرى لمجموعة أدنوك، شراكة مع شركة الهندسة للصناعات البترولية والعملية (ENPPI) لتوريد أنابيب الصلب من الشركات المصنعة المحلية لمشاريع في جميع حقولها البرية، ما يعزز القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويخلق 50 وظيفة هندسية لمواطني دولة الإمارات في هذه العملية.
ومن خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، تعمل شركة النفط العملاقة على إعطاء الأولوية للتوريد والتصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تعزيز إنشاء اقتصاد يعتمد على الذات ومتنوع.
واستفادت هذه الشركات المصنعة المحلية من مبلغ 90 مليار درهم الذي خصصته أدنوك للمنتجات الصناعية الحيوية في خط أنابيب المشتريات الخاص بها بحلول عام 2030.
وستقوم شركات محلية، بما في ذلك شركة الغربية للأنابيب وشركة سياه ستيل الإمارات العربية المتحدة، بإنتاج الأنابيب الفولاذية، مما يعزز سلسلة التوريد المحلية. وستقدم شركات أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة، مثل FTV Proclad UAE وNMDC Energy وBredero Shaw International وArcelorMittal وHilong Petroleum Pipe Company خدمات متخصصة، بينما ستوفر شركة Arabian Fiber Optic Cable Manufacturing كابلات الألياف الضوئية المدمجة في الأنابيب لتمكين رقمنة العمليات.
وقال عمر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية إن الشركة تفخر بمواصلة التعاون مع شركائها لتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "ستساهم شراكتنا مع إنبي في توليد فرص تصنيع محلية كبيرة من شأنها دعم نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلق وظائف عالية المهارة في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين".
منذ إنشائه، خلق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة 11,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص وأعاد توجيه 187 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات.
من خلال التركيز على خلق الفرص والتوطين والتنويع والتصنيع، يهدف برنامج القيمة المحلية المضافة لشركة أدنوك إلى ضخ 178 مليار درهم في اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2028. وتؤكد هذه الأهداف دعم أدنوك لمبادرة "اصنعها في الإمارات"، التي تسعى إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو في دولة الإمارات، حسبما قالت شركة النفط العملاقة.