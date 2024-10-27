أبوظبي: صفر مخالفات لحظر العمل وقت الظهيرة في قطاع الطاقة خلال الصيف

وفي إطار تعزيز الوعي بالسلامة، تم توزيع 7276 كتيبًا إرشاديًا على العمال في مختلف المواقع، بالإضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والرسائل النصية والبريد الإلكتروني لإرسال أكثر من 3800 رسالة توعوية، وسجلت الإدارة إجمالي 40828 عاملاً استفادوا من برنامج التوعية بشكل عام.