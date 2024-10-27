أبوظبي: صفر مخالفات لحظر العمل وقت الظهيرة في قطاع الطاقة خلال الصيف
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الأحد، عدم مخالفة أي من شركات قطاع الطاقة في أبوظبي لحظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع العمال في مواقع البناء من العمل أثناء ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أنهت فيه وزارة الطاقة حملتها الخاصة بالسلامة في الحر والتي تهدف إلى قياس مدى امتثال جميع الشركات العاملة في قطاع الطاقة لحظر العمل في فترة الظهيرة.
وأجرت الإدارة 3493 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بمعايير السلامة، ولم تسجل خلال هذه الزيارات أي مخالفات بين الشركات.
ونفذت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة عدة زيارات تفتيشية لمواقع عمل شركات القطاع في أبوظبي والعين للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات لحماية سلامة العمال والالتزام بأنظمة الصحة والسلامة والبيئة، كما تم التأكد من قيام الشركات بتوفير مناطق مظللة للعمال خلال فترة الحظر لحمايتهم من أشعة الشمس.
وبالإضافة إلى ذلك، أفيد خلال زيارات التفتيش أنه تم توفير أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وإمدادات المياه الكافية، ومواد الترطيب مثل الأملاح، وغيرها من تدابير الراحة ومعدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
وأكد المهندس عبد الرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة أهمية هذه الجولات التفتيشية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات اللازمة للحد من الإجهاد الحراري لحماية العمال من الحرارة، منوهاً بأهمية استمرار التعاون لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.
وتضمنت حملة السلامة في الحر أيضاً تنظيم 2139 ورشة عمل داخلية و5056 زيارة توعوية بهدف توعية العمال بالمبادرة، وبلغ عدد الحضور حوالي 37759 عاملاً.
وفي إطار تعزيز الوعي بالسلامة، تم توزيع 7276 كتيبًا إرشاديًا على العمال في مختلف المواقع، بالإضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والرسائل النصية والبريد الإلكتروني لإرسال أكثر من 3800 رسالة توعوية، وسجلت الإدارة إجمالي 40828 عاملاً استفادوا من برنامج التوعية بشكل عام.
وبموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، يحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الأماكن المفتوحة بين الساعة 12:30 ظهراً و3:00 عصراً، ويسري القرار لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2024.