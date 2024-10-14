9% ارتفاع متوقع في واردات الشرق الأوسط العام المقبل

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتًا عند 2.7 في المائة بين عامي 2023 و2025. ومن المرجح أن تكون آسيا هي المنطقة الأسرع نموًا في عام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج إلى 4.0 في المائة، في حين من المرجح أن تكون أوروبا هي المنطقة الأبطأ نموًا بنسبة 1.1 في المائة. وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إن ألمانيا كانت ضعيفة بشكل خاص، حيث تحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبي قليلاً في الربع الثاني.