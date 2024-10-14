9% ارتفاع متوقع في واردات الشرق الأوسط العام المقبل
من المتوقع أن يصبح الشرق الأوسط أسرع مركز نمو في العالم في مجال استيراد البضائع وثاني أسرع مركز نمو في مجال الصادرات في عام 2025 على الرغم من عدم الاستقرار وعدم اليقين الناجم عن الصراعات الإقليمية.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن صادرات آسيا ستنمو بشكل أسرع من صادرات أي منطقة أخرى هذا العام، حيث خفضت توقعاتها لنمو التجارة العالمية إلى ثلاثة في المائة العام المقبل، من تقديراتها السابقة البالغة 3.3 في المائة.
بالنسبة لعام 2024، قامت منظمة التجارة العالمية بمراجعة توقعاتها بالزيادة لنمو التجارة السلعية إلى 2.7%، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 2.6%.
وقالت منظمة التجارة المتعددة الأطراف في أحدث تقرير نصف سنوي لتوقعات التجارة العالمية "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات" إن المخاطر التي تهدد التوقعات تتجه بقوة إلى الجانب السلبي بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي.
وفي عام 2025، ستنمو صادرات آسيا بوتيرة أسرع من صادرات أي منطقة أخرى هذا العام، حيث سترتفع بنسبة تصل إلى 7.4%. وستليها منطقة الشرق الأوسط (4.7%)، وأميركا الجنوبية (4.6%)، ومنطقة رابطة الدول المستقلة (4.5%)، وأفريقيا (2.5%)، وأميركا الشمالية (2.1%)، وأوروبا (-1.4%).
وعلى صعيد الواردات، ستكون المنطقة الأسرع نمواً هي الشرق الأوسط (9.0 في المائة) تليها أمريكا الجنوبية (5.6 في المائة)، وآسيا (4.3 في المائة)، وأمريكا الشمالية (3.3 في المائة)، ومنطقة رابطة الدول المستقلة (1.1 في المائة)، وأفريقيا (1.0 في المائة) وأوروبا (-2.3 في المائة).
وفي حالة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، فإن التأثيرات سوف تشعر بها مناطق أخرى أيضاً، بما في ذلك من خلال المزيد من الاضطرابات في الشحن وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية ارتفاع أقساط المخاطر.
"وبينما تم احتواء التأثير المدمر لأزمة البحر الأحمر حتى الآن، فإن طرقًا أخرى قد تتأثر في صراع أوسع نطاقًا. كما سيكون هناك خطر متزايد لانقطاع إمدادات الطاقة نظرًا للدور البارز الذي تلعبه المنطقة في إنتاج النفط. وقالت منظمة التجارة العالمية إن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي في الاقتصادات المستوردة ويثقل كاهل التجارة بشكل غير مباشر".
وشهد النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في التجارة العالمية. وجاء هذا الانتعاش على خلفية تباطؤ في عام 2023 بنسبة 1.1% مدفوعًا بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
بالنسبة لعام 2024، تتوقع مبادرة أبحاث التجارة العالمية انخفاضًا بنسبة 1.2 في المائة في قيمة التجارة العالمية للسلع بسبب عدم اليقين الجيوسياسي. انخفضت قيمة التجارة العالمية للسلع بالدولار الأمريكي بنسبة 5.0 في المائة في عام 2023 إلى 24.01 تريليون دولار، ولكن تم تعويض ذلك في الغالب بزيادة قوية في تجارة الخدمات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 9.0 في المائة إلى 7.54 تريليون دولار. سمح هذا لصادرات السلع والخدمات التجارية العالمية على أساس ميزان المدفوعات بالانزلاق بنسبة 2.0 في المائة في عام 2023 إلى 30.8 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتًا عند 2.7 في المائة بين عامي 2023 و2025. ومن المرجح أن تكون آسيا هي المنطقة الأسرع نموًا في عام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج إلى 4.0 في المائة، في حين من المرجح أن تكون أوروبا هي المنطقة الأبطأ نموًا بنسبة 1.1 في المائة. وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إن ألمانيا كانت ضعيفة بشكل خاص، حيث تحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبي قليلاً في الربع الثاني.
وأضاف التقرير أن أوروبا استمرت في التأثير بشكل كبير على التجارة العالمية للسلع في عام 2024، حيث تعمل كعامل ضغط على الأداء العام لكل من الواردات والصادرات. وتشمل القطاعات الرئيسية التي تدفع الأداء السلبي للصادرات الأوروبية المواد الكيميائية بسبب التغيير في الاتجاه بعد ارتفاع الطلب أثناء الوباء.
"إن الانكماش في قطاع السيارات يثير المزيد من المخاوف بسبب التأثيرات المحتملة عبر سلاسل القيمة. وفي الواردات الأوروبية، كان أكبر انكماش في الآلات، مع انخفاض كبير في الواردات من الصين. وهذا الانخفاض ليس نتيجة للتجزئة ببساطة، حيث لوحظت انخفاضات مماثلة عبر الاقتصادات المتوافقة جيوسياسيًا مثل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان. وعلى العكس من ذلك، فإن الواردات من الهند وفيتنام آخذة في الارتفاع، مما يشير إلى دورهما الناشئ كـ "اقتصادات متصلة".
وتشهد الصادرات من آسيا انتعاشاً بفضل اقتصادات التصنيع الرئيسية مثل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وعلى صعيد الواردات، يظل نمو الواردات الصينية معتدلاً، في حين تشهد سنغافورة وماليزيا واقتصادات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام، نمواً أقوى.