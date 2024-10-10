70 صفقة استثمارية إماراتية في 2024 وتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط

كانت أكبر صفقة في المنطقة هذا العام حتى الآن هي استحواذ شركتي "لونيت" و"أوليان للتمويل" على 49% من مركز الأعمال "آي سي دي بروكفيلد بليس" في دبي. تمت الصفقة مع "إنفستمنت كوربوريشن في دبي" و"آي سي دي بروكفيلد مانجمنت المحدودة" مقابل 735 مليون دولار. وبعد إتمام هذه الصفقة، أصبحت كل من "لونيت" و"أوليان" تمتلكان حصة تبلغ 24.5% في مركز الأعمال.