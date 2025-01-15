53.8 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند نمت بنسبة 22.6 في المائة إلى 53.8 مليار دولار (197.44 مليار درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مما يجعل الدولة الجنوب آسيوية ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للإمارات.
وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال اجتماع في دبي بين عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"بي راجيف" وزير الصناعة والقانون في ولاية كيرالا الهندية.
وناقش المسؤولان أيضاً تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكيرالا في عدد من المجالات، بما في ذلك السياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة والابتكار.
وقال المري إن ولاية كيرالا تتمتع بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويهدف الطرفان إلى توفير المزيد من الفرص والإمكانات للقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في وقت سابق لتعزيز التجارة الثنائية.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، مما يوفر وصولاً أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 80 في المائة من المنتجات، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى السوق لمقدمي الخدمات الإماراتيين عبر 11 قطاعاً وأكثر من 100 قطاع فرعي من بين أمور أخرى. وتهدف الدولتان إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار في السنوات المقبلة.