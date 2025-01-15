53.8 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، مما يوفر وصولاً أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 80 في المائة من المنتجات، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى السوق لمقدمي الخدمات الإماراتيين عبر 11 قطاعاً وأكثر من 100 قطاع فرعي من بين أمور أخرى. وتهدف الدولتان إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار في السنوات المقبلة.