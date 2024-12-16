5٪ تفوق الإمارات عالمياً بنمو الناتج المحلي في 2025
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً التفوق على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي من المتوقع أن يبلغ 3.2 في المائة - وهي زيادة متواضعة عن 3.1 في المائة في عام 2024، بحسب دراسة صدرت يوم الاثنين.
وبحسب تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" الصادر عن معهد "ماستركارد" للاقتصاد، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 2.3%.
ويستند هذا النمو إلى نشاط اقتصادي قوي غير نفطي. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2071 الشاملة لمستقبل الأمة، ستستمر جهود التنويع الاقتصادي مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص أيضاً من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي، وخاصة الاستهلاك الخاص، في المنطقة، حتى لو تباطأت وتيرة النمو.
ومن المرجح أن تظل السياحة نقطة مضيئة لاقتصادات المنطقة. فقد أدى الدفع القوي الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير عروضها السياحية إلى وضعها كواحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. وعلاوة على ذلك، تعمل قوة عملات المنطقة المرتبطة بالدولار الأميركي على تغذية الطلب على السفر إلى الخارج.
"مع استمرار الاستثمار العام والخاص في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد عام 2024 الناجح، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحًا، مما يساعد في تحديد مكان الهبوط الجديد للاقتصادات في جميع أنحاء العالم،" قالت خديجة حق، كبير الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد.
ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يعمد المستهلكون إلى تعديل نواياهم الشرائية. وبالنسبة للسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، فمن غير المرجح أن تنخفض الكميات المشتراة كثيراً استجابة لزيادة الأسعار. ولكن بالنسبة للسلع والخدمات التي تتوفر فيها مستويات أسعار متباينة، فقد نشهد "التحول إلى التنازل" ــ واختيار إصدارات أكثر بأسعار معقولة من المنتج أو التجربة.
وتماشياً مع النمو المستمر لاقتصاد التجارب في السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تلاحظ رغبة قوية في إعطاء الأولوية للإنفاق على "اللحظات الكبيرة" على الأشياء المادية. وينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص في المملكة العربية السعودية وقطر، حيث نما الإنفاق على التجارب ذات المغزى اعتبارًا من فبراير 2024 بنسبة 451 في المائة و503 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة في عام 2019. وتُظهر أحدث البيانات من سبتمبر 2024 زيادة بنسبة 326 في المائة و279 في المائة على التوالي. وقالت ماستركارد: "هذا الارتفاع مدفوع بتركيز الدول على توسيع اختيارها لمرافق الترفيه والتسلية بالإضافة إلى استضافة الأحداث الرياضية العالمية التي تجذب حشودًا كبيرة من جميع أنحاء العالم".
وقد كشفت السنوات القليلة الماضية عن تحولات كبيرة في أعداد السكان، وبالتالي في أعداد رأس المال. وتساهم الهجرة الوافدة في إثراء رأس المال البشري في المنطقة إلى حد كبير. ففي الإمارات العربية المتحدة، ساهمت الهجرة الصافية بنسبة 10.8% في نمو السكان بين عامي 2019 و2023.
وتولد الهجرة أيضًا تحويلات مالية كبيرة، تعمل بمثابة شريان حياة بين المغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل الإمارات العربية المتحدة، وأسرهم من مجتمعات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة أجراها البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في عام 2023، مع نمو متوقع بنسبة 3 في المائة في عامي 2024 و2025. وقال البيان: "من المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية حتى عام 2025، في حين تسمح الرقمنة المستمرة لصناعة المدفوعات للمستفيدين بالتحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في التكلفة والأمان والراحة".
صعود SHEconomy
لقد شهد الاقتصاد العالمي تحول "الاستقالة العظيمة" إلى "عودة عظيمة". وبدرجات متفاوتة عبر البلدان، كانت هناك عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً، ومن المثير للاهتمام، النساء. وتُظهِر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 55.4 في المائة.
هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه الظاهرة. أولاً، من المرجح أن تعكس مشاركة النساء في قوة العمل خلق فرص العمل غير المتناسب في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يميل ارتفاع العمل عن بعد والمرونة التي يجلبها إلى مساعدة النساء، اللائي لا يزلن غالبًا مقدمات الرعاية الأساسيات، لأنه يجعل من الأسهل تربية الأطفال أثناء العمل. ستظل العديد من هذه الديناميكيات صحيحة في عام 2025، مع آثار إيجابية على الاقتصاد بسبب دفع نمو الاستهلاك من خلال زيادة الدخول المتاحة للأسر.
استمرار تراجع الضغوط التضخمية العالمية
انخفض التضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل ملحوظ في عام 2024، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2 في المائة (بإزالة القيم المتطرفة في أعلى وأسفل 10 في المائة).