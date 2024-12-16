5٪ تفوق الإمارات عالمياً بنمو الناتج المحلي في 2025

هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه الظاهرة. أولاً، من المرجح أن تعكس مشاركة النساء في قوة العمل خلق فرص العمل غير المتناسب في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يميل ارتفاع العمل عن بعد والمرونة التي يجلبها إلى مساعدة النساء، اللائي لا يزلن غالبًا مقدمات الرعاية الأساسيات، لأنه يجعل من الأسهل تربية الأطفال أثناء العمل. ستظل العديد من هذه الديناميكيات صحيحة في عام 2025، مع آثار إيجابية على الاقتصاد بسبب دفع نمو الاستهلاك من خلال زيادة الدخول المتاحة للأسر.