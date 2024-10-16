47 مليار درهم سُددت من ديون دبي بارتفاع الإيرادات

وقال محللون في ستاندرد آند بورز في مذكرة جديدة بعنوان "كيف تتشكل آفاق الاقتصاد الكلي في دبي"، صدرت يوم الأربعاء: "نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام لدبي إلى حوالي 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (50 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بـ70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021."

وقال محللو ستاندرد آند بورز إن "الحكومة سددت نحو 40 مليار درهم (11 مليار دولار) من الديون في 2022-2023، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) من أبوظبي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (سداد جزئي لتسهيل بقيمة 20 مليار دولار) و7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السندات".