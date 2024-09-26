4.6% النمو المتوقع لقطاع التجزئة في الخليج

أظهرت أبحاث جديدة نُشرت يوم الخميس أن مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.6%، مما سيمكنها من الوصول إلى 386.9 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 309.6 مليار دولار في عام 2023.

ذكر تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستستمران في قيادة نمو قطاع التجزئة في المنطقة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في السعودية والإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% و5.4% على التوالي بين عامي 2023 و2028، لتصل إلى 161.4 مليار دولار و139.1 مليار دولار.