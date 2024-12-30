4.4% نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات

وأوضح أن العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والبناء والتشييد سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في بداية العام، فضلاً عن الأنشطة السياحية التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز مكانة الإمارات.