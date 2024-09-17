نمو قوي للقطاعات غير النفطية خليجياً رغم التحديات الإقليمية

وتخيم حالة من عدم اليقين على المنطقة الأوسع نطاقًا، بسبب الصراعات المستمرة والاضطرابات في البحر الأحمر وانخفاض إنتاج النفط. ومع ذلك، مع تخفيف أسعار الفائدة، وخاصة في البلدان التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن يتحسن الوصول إلى الائتمان، مما يعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي، وفقًا لما أشارت إليه شركة برايس ووترهاوس كوبرز. "تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي إلى تسارع معدل النمو في المنطقة الأوسع نطاقًا إلى 2.8 في المائة في عام 2024 (ارتفاعًا من 2 في المائة في عام 2023) و4.2 في المائة في عام 2025. وبالنسبة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تكون القطاعات غير الهيدروكربونية محركات رئيسية للنمو مع استمرار هذه البلدان في تنويع اقتصاداتها. كما ستستفيد المنطقة من أنماط التجارة المتغيرة من خلال تقليل الحواجز التجارية وتنويع المنتجات والأسواق وتطوير ممرات تجارية بديلة"، وفقًا للتقرير.