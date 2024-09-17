نمو قوي للقطاعات غير النفطية خليجياً رغم التحديات الإقليمية
شهد عام 2024 تطورات اقتصادية إيجابية نسبيا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لا يزال العام يشكل تحديا للمنطقة على نطاق أوسع، حيث امتد التأثير الاقتصادي للحرب في غزة إلى الدول المجاورة، وفقا لدراسة.
وبحسب تقرير مراقبة اقتصاد الشرق الأوسط الصادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" يوم الثلاثاء، فإن المؤشرات عالية التردد تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي في الربع الثاني كان قويا أيضا، مع إشارة الناتج المحلي الإجمالي الفوري للمملكة العربية السعودية إلى تسارع متواضع.
ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإعلان عن خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وقال تقرير برايس ووترهاوس كوبرز: "سيتم دعم هذا التسارع من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة مع خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي ذات العملات المرتبطة من خفض أسعار الفائدة لديها أيضًا، وتحسين الوصول إلى الائتمان لتنمية الاقتصاد غير النفطي. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع إنتاج النفط إلى تعزيز المواقف المالية لمصدري الهيدروكربونات، شريطة أن تظل الأسعار مواتية".
وفي يونيو/حزيران، تغلبت أوبك+ على التوترات الداخلية ووافقت على تمديد اتفاقية التعاون حتى عام 2025 على الأقل، وتم إجراء تعديل آخر في سبتمبر/أيلول، مما يعكس ديناميكيات العرض والطلب المتجددة في سوق النفط. بالإضافة إلى ذلك، تبدو مؤشرات نمو القطاع غير النفطي قوية هذا العام. على سبيل المثال، يستمر عقد الصفقات مع 214 صفقة في النصف الأول من عام 2024 مع استمرار التوطين والاستثمار في صناديق الثروة السيادية والتحول بوتيرة سريعة. وكانت النتائج المالية إيجابية أيضاً، حيث حققت الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان فوائض ونجحت المملكة العربية السعودية في تضييق عجزها.
وتخيم حالة من عدم اليقين على المنطقة الأوسع نطاقًا، بسبب الصراعات المستمرة والاضطرابات في البحر الأحمر وانخفاض إنتاج النفط. ومع ذلك، مع تخفيف أسعار الفائدة، وخاصة في البلدان التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن يتحسن الوصول إلى الائتمان، مما يعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي، وفقًا لما أشارت إليه شركة برايس ووترهاوس كوبرز. "تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي إلى تسارع معدل النمو في المنطقة الأوسع نطاقًا إلى 2.8 في المائة في عام 2024 (ارتفاعًا من 2 في المائة في عام 2023) و4.2 في المائة في عام 2025. وبالنسبة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تكون القطاعات غير الهيدروكربونية محركات رئيسية للنمو مع استمرار هذه البلدان في تنويع اقتصاداتها. كما ستستفيد المنطقة من أنماط التجارة المتغيرة من خلال تقليل الحواجز التجارية وتنويع المنتجات والأسواق وتطوير ممرات تجارية بديلة"، وفقًا للتقرير.
وبلغ متوسط النمو الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.6% في عام 2023، وهو نمو قوي لكنه أقل من أكثر من 5% في الفترة 2021-2022. وقادت الإمارات العربية المتحدة النمو في عام 2023 بنسبة 6.2%، وهو ما كان مدفوعًا بالتوسع المذهل في أبوظبي بنسبة 9.1%.
وكانت النتائج حتى الآن لعام 2024 مشجعة على نطاق واسع. فقد عادت الكويت إلى النمو غير النفطي بنسبة 4.7 في المائة، وهي أقوى نتيجة لها منذ سنوات. وأظهر التقرير أن النتائج القوية الأخرى شملت 4.0 في المائة في الإمارات العربية المتحدة و3.8 في المائة في عُمان، بينما حققت المملكة العربية السعودية 3.7 في المائة في النصف الأول.
ومع ذلك، تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في معظم البلدان. وكان هناك مزيد من التراجع في يوليو/تموز، حيث بلغت مؤشرات مديري المشتريات أدنى مستوياتها في عدة سنوات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنها كانت لا تزال في منطقة التوسع بقوة. وتُظهِر مؤشرات رئيسية أخرى قصة أكثر إيجابية. فقد أظهر مؤشر التصنيع في المملكة العربية السعودية توسعًا بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفعت أعداد السياح بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في دبي، و8 في المائة في عُمان، و14 في المائة في قطر.
وتظل التوقعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية. وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.5% في عام 2025، وهو ما سيكون أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويزيد عن نسبة 3.6% المتوقعة هذا العام.
وعلق "ريتشارد بوكسشال"، الشريك والرئيس الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "في حين تظل قرارات أوبك+ وتقلبات أسعار النفط عوامل مهمة، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي في المنطقة يوفر حاجزًا ضد التقلبات العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التنويع المستمر والتركيز على الابتكار سيكونان مفتاحًا لتحقيق النمو المستدام".