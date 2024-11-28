نمو قطاع التجزئة في الإمارات بفضل التسوق عبر الإنترنت
واصل المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطهم الشرائي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث أنفقوا 3.7 مليار دولار على السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتكنولوجيا والسلع المُعمرة، مُسجلين زيادة قدرها 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر الإنفاق على التجزئة من "نيلسن آي كيو"، المدعوم من "جي إف كيه إنتليجنس"، أن المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة أنفقوا 2.1 مليار دولار على منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك في الربع الثالث من عام 2024، مسجلين زيادة قدرها 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحذت التكنولوجيا والسلع المعمرة حذو هذا الاتجاه، حيث بلغت المبيعات 1.5 مليار دولار، بزيادة 2.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار قوة السوق وتكيفه مع احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وشهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك قفزة في معدل النمو، حيث ارتفع من 3.2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2024. وقد استمر هذا الأداء الإيجابي منذ الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من التراجع الذي شهده الربع الأول، حيث انخفض معدل النمو من 9.4% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024. وفي المقابل، سلكت التكنولوجيا والسلع المعمرة مسار نمو أبطأ، حيث انخفض المعدل من 7.7% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.5% في الربع الثالث من عام 2024، مُبرزاً تغيّراً في سلوك المستهلك ضمن هذا القطاع.
وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً شرائياً ملحوظاً من قبل المستهلكين في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بمبيعات العودة إلى المدارس والإقبال المتزايد على التسوق عبر الإنترنت. ويجسد إجمالي الإنفاق البالغ 3.7 مليار دولار قوة سوق التجزئة في الدولة والتحول المتسارع نحو حلول التسوق الرقمية.
ولعب توسع المجتمعات السكنية الجديدة في مختلف أنحاء الإمارات دوراً هاماً في تعزيز نمو قطاع التجزئة، حيث أصبح المستهلكون يترددون على الأسواق بشكل متكرر ويشترون كميات أقل. وصاحب هذا التحول في سلوك المستهلك إقبال متزايد على المنتجات الصحية والمستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على منصات التسوق عبر الإنترنت والتجارة السريعة، وخاصة بين فئة الشباب ومحبي التكنولوجيا والأشخاص المنشغلين الذين يعيشون حياة مزدحمة.
وشهد قطاع التجزئة في الربع الثالث من عام 2024 تحولاً كبيراً بفضل انتشار التسوق عبر الإنترنت وحلول التجارة السريعة. أحدثت هذه المنصات الرقمية ثورة في أساليب التسوق التقليدية، وقدمت للمستهلكين تجارب رقمية سلسة وخيارات توصيل مريحة إلى المنازل. كما ساهم نجاح الحملات الترويجية للعودة إلى المدارس وطرح المنتجات الجديدة في تعزيز الأداء الإيجابي خلال هذا الربع.
ويوضح "ديفيد كانتاتوري"، رئيس قسم التجزئة في "نيلسن كيو" (NIQ) الشرق الأوسط: "شهد الربع الثالث من عام 2024 نمواً مستداماً في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي والعروض الترويجية المستهدفة والطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك والتكنولوجيا. كما ساهم توسع المجتمعات السكنية الجديدة في تعزيز تجارة التجزئة، فيما أعادت خدمات التسوق عبر الإنترنت تشكيل المشهد، وخاصة بين فئة الشباب والأشخاص الذين يعيشون حياة مزدحمة. ويؤكد هذا التحول الرقمي على قدرة السوق على التكيف والازدهار تلبيةً لرغبات المستهلكين المتغيرة".
السلع الاستهلاكية سريعة التداول
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك مبيعات بقيمة 2.19 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مؤكداً استمرار الطلب على السلع الأساسية والمنتجات المنزلية. وبالنظر إلى الاتجاهات الفصلية في عام 2024، يتضح أن القطاع شهد أداءً متفاوتاً، حيث بدأ الربع الأول بقوة مع مبيعات بلغت 2.30 مليار دولار، تلاه انخفاض طفيف إلى 2.28 مليار دولار في الربع الثاني. ويُمثل رقم الربع الثالث البالغ 2.19 مليار دولار تعديلاً معتدلاً، يعكس الأنماط الموسمية المعتادة وديناميكيات السوق المتغيرة.
وبالنظر إلى الأداء ربع السنوي، يتضح أن الربع الأول من عام 2024 شهد نمواً قوياً، في حين حافظ الربع الثاني على استقرار نسبي. ويشير الانتقال إلى الربع الثالث إلى تكيف السوق مع فترة ما بعد الصيف، مع استمرار القطاع في إظهار مرونة عبر قنوات البيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية. وقد برع القطاع في التكيف مع تفضيلات التسوق المتغيرة واحتياجات المجتمع، حيث لعب نمو قطاع التجزئة في المجتمعات الجديدة دوراً مهماً في الحفاظ على الأداء الثابت على مدار العام.
التكنولوجيا والسلع المعمرة
حافظ قطاع التكنولوجيا والسلع المعمرة على أداء قوي في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.52 مليار دولار، مدفوعاً بمبيعات العودة إلى المدارس والابتكارات المستمرة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. وبتحليل الأداء ربع السنوي لعام 2024، يتضح أن القطاع بدأ بقوة مع وصول مبيعات الربع الأول إلى 1.65 مليار دولار، تلاها تراجع إلى 1.54 مليار دولار في الربع الثاني، ثم تعديل طفيف إلى 1.52 مليار دولار في الربع الثالث.
يُظهر التحليل ربع السنوي نمطاً لافتاً: فبعد الأداء القوي في الربع الأول، والذي تعزز بطرح منتجات جديدة، شهد السوق استقراراً تدريجياً. وقد عوضت حملات المبيعات الناجحة للعودة إلى المدارس جزئياً الانخفاض الطفيف من الربع الثاني إلى الربع الثالث، مما يُبرز قدرة القطاع على استغلال الفرص الموسمية بفعالية.
وأضاف "كانتاتوري": "يجسد النمو الإيجابي الذي يحققه كلا القطاعين حيوية بيئة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وثقة المستهلكين القوية. ومع استمرار تطور سلوكيات التسوق وصعود الحلول الرقمية، يظل قطاع التجزئة في وضع ممتاز يؤهله لتحقيق النمو المستدام والابتكار".