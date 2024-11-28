نمو قطاع التجزئة في الإمارات بفضل التسوق عبر الإنترنت

وشهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك قفزة في معدل النمو، حيث ارتفع من 3.2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2024. وقد استمر هذا الأداء الإيجابي منذ الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من التراجع الذي شهده الربع الأول، حيث انخفض معدل النمو من 9.4% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024. وفي المقابل، سلكت التكنولوجيا والسلع المعمرة مسار نمو أبطأ، حيث انخفض المعدل من 7.7% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.5% في الربع الثالث من عام 2024، مُبرزاً تغيّراً في سلوك المستهلك ضمن هذا القطاع.