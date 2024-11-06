نموالقطاع غير النفطي بالإمارات في أكتوبر
أظهر تقرير صدر أمس الثلاثاء، تسارع النمو في الشركات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر إلى أسرع وتيرة منذ أبريل، حيث غالباً ما تعمل الشركات على زيادة الإنتاج للاستجابة لارتفاع المبيعات ومتانة سير الأعمال.
وبلغ مؤشر "ستاندرد اند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل 54.1 نقطة في أكتوبر، وهو مؤشر مركب مصمم لإعطاء نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.0 المحايد، مما يشير إلى تحسن القطاع. وارتفع المؤشر قليلاً من 53.8 نقطة في سبتمبر.
ومع ذلك، تباطأ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2023، وهو ما ساهم في ضعف خلق فرص العمل وانخفاض متجدد في أسعار البيع، حسبما صدر عن ستاندرد آند بورز.
وعلى صعيد إيجابي، تحسنت الأعمال من أدنى مستوياتها منذ 18 شهراً في سبتمبر، حيث تتوقع الشركات استمرار النمو على مدار العام المقبل. "وقد ساعد في ذلك أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.
ويعود ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير النفطية في أكتوبر. وأظهر استطلاع ستاندرد آند بورز أن أكثر من ربع المشاركين في الاستطلاع (28%) سجلوا ارتفاعاً في النشاط خلال الشهر، في حين انخفض منهم أربعة في المائة فقط.
وارتفعت كمية الأعمال الجديدة في أكتوبر، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوياته في عشرين شهراً. وذكر التقرير أن "الشركات ذكرت في كثير من الأحيان أن زخم الطلب كان يُظهِر علامات على التراجع، حتى أن بعضها شهد انخفاضاً في المبيعات بسبب المنافسة القوية في السوق".
وساهم ضعف نمو الأعمال الجديدة في زيادة أضعف في أعداد التوظيف، والتي كانت الأضعف بشكل ملحوظ في عامين ونصف. ومع ذلك، استمر النمو الحاد لشراء مستلزمات الإنتاج، خاصة مع مواجهة الشركات لمزيد من الجهود لقلب الاتجاه الأخير المتمثل في تراكم المبالغ متأخرة الدفع. وقال التقرير: "استمر هذا الاتجاه في أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في الأعمال المتوفرة وكانت واحدة من أقل الزيادات الملحوظة في تسعة أشهر".
وقد ساعد التحسن القوي في مواعيد تسليم الموردين على تباطؤ ازدياد المبالغ متأخرة الدفع. ومع ذلك، ومع الاستخدام السريع للمدخلات لإكمال كل من الأعمال الجديدة والقائمة، لم يكن هناك سوى تغير طفيف في المخزونات الإجمالية للشركات، مما أدى إلى تمديد فترة ركود المخزون العام التي لوحظت منذ يوليو.
وفيما يتعلق بالأسعار، كانت بيانات المسح الأخيرة محفزة أكثر، حيث أفادت الشركات غير النفطية بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف المدخلات لمدة ستة أشهر. وذكر التقرير: "تم تسجيل تباطؤ في كل من أسعار الشراء والأجور، حيث سجلت الأخيرة أضعف وتيرة للتضخم في ما يقرب من عام. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بارتفاع أسعار المواد والمعدات واللوازم المكتبية".
وانخفضت الأسعار المتوسطة للمرة الأولى منذ أبريل. وربطت الشركات هذا الانخفاض المتواضع عموماً بالحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن انتقال بعض وفورات التكلفة.
وتحسنت المعنويات حول الأعمال في أكتوبر الأول بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهراً في سبتمبر. وكانت الشركات متفائلة بشكل عام بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى خطوط المبيعات القوية.
مؤشر مدراء المشتريات في دبي
وفي دبي، سجلت الشركات غير النفطية تحسناً أبطأ في ظروف التشغيل الشهر الماضي. فعند مستوى 53.2، انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 54.1 في سبتمبر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، على النقيض من التحسن الطفيف في النمو في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ككل.
ارتفعت عمليات قبول الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ بداية عام 2022، حيث أشار عدد من المشاركين إلى ظروف السوق الصعبة وزيادة أعداد المنافسين.
كما تراجعت وتيرة نمو التوظيف، لكن نمو الناتج تسارع قليلاً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. وعلى غرار الصورة العامة للإمارات العربية المتحدة، سجلت الشركات غير النفطية في دبي انخفاضاً في متوسط أسعار البيع للمرة الأولى منذ أبريل، وهو ما يرتبط بالمنافسة القوية. وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل أكبر، ولكن مع انخفاض وتيرة التضخم إلى أدنى مستويات لها في سبعة أشهر.
وقال "ديفيد أوين"، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "كان العامل الرئيسي الذي أبقى مؤشر مدراء المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال، والذي تسارع بشكل ملحوظ، وإن كان من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر. ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي تشير إلى إمكانية الصمود، حيث أن الشركات لا تزال تشهد خطاً طويلاً من تراكمات العمل والعقود الجارية. وقد يضمن ذلك أن الاقتصاد غير النفطي يمكن أن يستمر في النمو حتى لو تباطأ زخم المبيعات بشكل أكبر، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الوتيرة ".