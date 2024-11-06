نموالقطاع غير النفطي بالإمارات في أكتوبر

وقال "ديفيد أوين"، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "كان العامل الرئيسي الذي أبقى مؤشر مدراء المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال، والذي تسارع بشكل ملحوظ، وإن كان من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر. ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي تشير إلى إمكانية الصمود، حيث أن الشركات لا تزال تشهد خطاً طويلاً من تراكمات العمل والعقود الجارية. وقد يضمن ذلك أن الاقتصاد غير النفطي يمكن أن يستمر في النمو حتى لو تباطأ زخم المبيعات بشكل أكبر، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الوتيرة ".