محمد بن راشد: 3 تريليونات درهم التجارة الخارجية للإمارات في إنجاز تاريخي

وأضاف سموه "في عام 2021، حددنا هدفاً يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي من التجارة الخارجية السنوية بحلول عام 2031، وبحلول نهاية عام 2024، نكون قد حققنا بالفعل 75% من هذا الهدف، وبهذه الوتيرة، سنصل إليه قبل سنوات من الموعد المحدد".