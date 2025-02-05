محمد بن راشد: 3 تريليونات درهم التجارة الخارجية للإمارات في إنجاز تاريخي
أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، أن التجارة الخارجية للإمارات تصل لأول مرة إلى 3 تريليونات درهم بنهاية 2024.
وفي منشور على موقع X، وصف سموه ، هذا الإنجاز الاقتصادي بأنه "علامة تاريخية"، حيث شارك الأرقام المثيرة للإعجاب لعام 2024.
وأضاف سموه : "بينما من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2% فقط في عام 2024، فإن التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة توسعت بمعدل سبعة أضعاف هذا المعدل، لتحقق نمواً مثيراً للإعجاب بنسبة 14.6%".
وأرجع سموه الفضل في هذا النجاح إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مر السنين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم إلى تجارتنا غير النفطية مع الدول الشريكة، وهي زيادة استثنائية بلغت 42% مقارنة بالعام السابق".
وأضاف سموه "في عام 2021، حددنا هدفاً يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي من التجارة الخارجية السنوية بحلول عام 2031، وبحلول نهاية عام 2024، نكون قد حققنا بالفعل 75% من هذا الهدف، وبهذه الوتيرة، سنصل إليه قبل سنوات من الموعد المحدد".
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