"ماجد الفطيم": 2025 سيكون أفضل مع زيادة ثقة المستهلكين

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم": "من المتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بشكل تدريجي. نحن نخرج من ذروة تكلفة أسعار الفائدة في عام 2024، والتضخم المرتفع نسبياً، وانخفاض قيمة العملة في العديد من الأسواق التي نعمل فيها والأحداث الجيوسياسية المتطرفة. لذا، من المتوقع أن يكون عام 2025 أفضل نسبياً".