"لومبارد أوديير": الفوائض المالية تحمي اقتصاد الإمارات من الصدمات المؤقتة
قال بنك استثماري كبير إن اتفاق إنتاج النفط الملائم مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وقطاع الخدمات المزدهر من شأنه أن يجعل الإمارات العربية المتحدة الأفضل أداء في الشرق الأوسط في السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب توقعات "لومبارد أوديير" لعام 2025، فإن سوق العقارات في البلاد على وجه الخصوص من المتوقع أن يستمر في الأداء القوي بفضل التدفق القوي للمواهب من الخارج، والسياحة المزدهرة، وبيئة أسعار الفائدة العالمية الأكثر ملاءمة. وقال التقرير، الذي ألفته الدكتورة "نانيت هيشلر فايدهيربي"، رئيسة استراتيجية الاستثمار والاستدامة والبحوث في CIO EMEA، في التقرير: "إن الفوائض المالية الصحية للبلاد ستحمي اقتصادها من أي صدمة مؤقتة". ومع ذلك، فإن الوضع المقلق بين إسرائيل وإيران سيكون بمثابة خطر رئيسي يجب مراقبته. وقال التقرير الصادر عن البنك السويسري الخاص: "أي تهدئة للصراع في الشرق الأوسط تحت تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة من شأنه أن يخلق رياحًا مواتية للاقتصاد وأصول دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من جانب أوبك إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي من أقل من 2% في عام 2024 إلى أكثر من 4% في عام 2025. وقال هيشلر فايدهيربي: "نتوقع أيضًا أن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، في ظل التضخم الجيد".
ورغم أن هذه الخلفية مواتية، فإن الاتجاه الهبوطي المفترض في أسعار النفط نتيجة لزيادة العرض قد يدفع المملكة العربية السعودية إلى العودة إلى العجز المالي وعجز الحساب الجاري على الرغم من التعافي الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذلك لأن أسعار النفط الخام الحالية أقل كثيراً من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية البلاد. وقالت هيشلر فايدهيربي: "لكننا نتوقع في الأمد المتوسط أن تكون هذه التعديلات قابلة للإدارة، حيث ستضيف الإصلاحات الأخيرة في الضرائب والعمل والهجرة مرونة إلى الاقتصاد".
وستستمر ثروات اقتصادات منطقة اليورو في التباين في عام 2025، في حين يخلق احتمال فرض التعريفات الجمركية الأمريكية مخاطر سلبية لمنطقة اليورو. وقالت هيشلر فايدهيربي: "نتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة، أو أكثر إذا تباطأ النمو بشكل حاد للغاية، وأن يضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي استجابة لذلك. ومن المتوقع أن تستمر أسهم منطقة اليورو في الأداء الضعيف مقابل الأسهم العالمية، على الرغم من أننا نلاحظ إمكانية اللحاق بالركب لسوق الأسهم الفرنسية. وفي الدخل الثابت، نعتقد أن السندات الألمانية ستتفوق في الأداء. ونتوقع أن تستمر السندات السيادية الفرنسية في تقديم عائدات تقارب تلك المتاحة على الديون الإسبانية ولا نرى أي إمكانية كبيرة لتضييق الفارق بين عائدات الحكومة الفرنسية والألمانية. وبشكل عام، نفضل سندات الشركات في منطقة اليورو على السندات السيادية".
وسوف تشهد بلدان وسط وشرق أوروبا التي قادت دورة التيسير النقدي العالمية انتهاء التضخم وانتعاش النمو في عام 2025. وفي حالة بولندا، سيبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في الأمد القريب بسبب المخاوف بشأن التضخم الأساسي الثابت، لكننا نتوقع أن يستأنف خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2025 عندما تتحسن الرؤية بشأن الأسعار المنظمة. وفي المجر والتشيك، سينتهي التيسير النقدي مع بدء التضخم في التعافي في العام الجديد.
شهدت حكومة جنوب إفريقيا بداية إيجابية منذ الانتخابات العامة، مع تخصيص المناصب الوزارية لثاني أكبر حزب وسطي على نطاق واسع، التحالف الديمقراطي، مما طمأن الأسواق. أبقى بيان سياسة الميزانية المتوسطة الأجل الأخير للحكومة على إرشادات الفائض الأساسي (أي دخل أعلى من الإنفاق الجاري) على الرغم من انتكاسات الإيرادات المتواضعة. سمح التقاء التطورات المواتية للبلاد بتجنب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة على الرغم من الطلب الشتوي الثقيل. قال هيشلر فايدهيربي: "نتوقع أن يشهد الاقتصاد في جنوب إفريقيا انتعاشًا متواضعًا في النمو إلى حوالي 1.5 في المائة في الأمد المتوسط، مع بقاء التضخم ضمن نطاق هدف البنك المركزي. يشير هذا إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذه الدورة، وهو ما من شأنه أن يدعم الائتمان والأسهم في جنوب إفريقيا. سيكون الخطر الرئيسي لهذا التوقع هو الراند، الذي شهد تقلبات كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية".