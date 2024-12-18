"لومبارد أوديير": الفوائض المالية تحمي اقتصاد الإمارات من الصدمات المؤقتة

شهدت حكومة جنوب إفريقيا بداية إيجابية منذ الانتخابات العامة، مع تخصيص المناصب الوزارية لثاني أكبر حزب وسطي على نطاق واسع، التحالف الديمقراطي، مما طمأن الأسواق. أبقى بيان سياسة الميزانية المتوسطة الأجل الأخير للحكومة على إرشادات الفائض الأساسي (أي دخل أعلى من الإنفاق الجاري) على الرغم من انتكاسات الإيرادات المتواضعة. سمح التقاء التطورات المواتية للبلاد بتجنب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة على الرغم من الطلب الشتوي الثقيل. قال هيشلر فايدهيربي: "نتوقع أن يشهد الاقتصاد في جنوب إفريقيا انتعاشًا متواضعًا في النمو إلى حوالي 1.5 في المائة في الأمد المتوسط، مع بقاء التضخم ضمن نطاق هدف البنك المركزي. يشير هذا إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذه الدورة، وهو ما من شأنه أن يدعم الائتمان والأسهم في جنوب إفريقيا. سيكون الخطر الرئيسي لهذا التوقع هو الراند، الذي شهد تقلبات كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية".