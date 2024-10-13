قمة "البريكس" في روسيا: نحو نظام مالي عالمي جديد

لقد كان الدولار، الذي لا يزال العملة الاحتياطية الأولى التي تحتفظ بها البنوك المركزية، يفقد حصته شيئا فشيئا مقابل مزيج من العملات الاحتياطية الأخرى مع قيام البنوك المركزية بتنويع حيازاتها من الأصول المقومة بالدولار إلى أصول مقومة بعملات أخرى. كما أنها تضيف إلى حيازاتها من الذهب. على مدى السنوات العشر الماضية، انخفضت حصة الدولار بنحو 8.0 نقاط مئوية، من 66 في المائة في عام 2015 إلى 58.2 في المائة في عام 2024 حتى الآن. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن حصة الدولار ستقترب من 50 في المائة في غضون 10 سنوات.