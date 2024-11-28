فعاليات عيد الاتحاد..قيمة إضافية على تخفيضات دبي الكبرى

أوضح محمد فراس عريقات -مساعد نائب الرئيس، إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن "3 أيام من التخفيضات الكبرى" هي إحدى أهم الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تهدف بشكل كبير إلى تقديم تجربة تسوق مميزة وتنشيط قطاع التجزئة، حيث أنها تقدم خصومات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات، مما يجذب أعدادًا متزايدة من المتسوقين إلى مراكز التسوق وبالتالي زيادة حجم المبيعات.

ولفت إلى أن توقيتها خلال عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات يضفي عليها قيمة إضافية، حيث تجمع بين التسوق والترفيه، مما يعزز الإقبال على المتاجر والعلامات التجارية المشاركة.

متاجر وعلامات تجارية مشاركة

واشار إلى أن هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 3000 متجر، وما يزيد على 500 علامة تجارية رائدة. وهذا العدد الكبير يعكس التنوع الهائل في المنتجات والخدمات المتوفرة للمتسوقين، مما يضمن تلبية كافة احتياجاتهم، سواء كانت تتعلق بالأزياء، أو الإلكترونيات، أو الأدوات المنزلية، أو غيرها من المنتجات.

واوضح أن عيد الاتحاد هذا العام يشهد مجموعة استثنائية من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق التي تجعل من الاحتفالات مناسبة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة. فعلى سبيل المثال، تحتفل مراكز التسوق في دبي بعيد الاتحاد من خلال تنظيم عروض فنية وتراثية مذهلة، بما في ذلك عروض تقدمها بعض الفرق التراثية التي تعكس الهوية الإماراتية وتنشر روح الاتحاد في أجواء احتفالية مميزة.

وأضاف:" كما توفر مراكز التسوق الرائدة برامج ترفيهية شاملة تناسب جميع الأعمار. فمثلا: يستضيف سيتي سنتر مردف أسبوعًا كاملاً من الأنشطة الممتعة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، تشمل ورش العمل المجتمعية، والمعارض، والدورات التدريبية مع مشاهير، وليالي الألعاب، مما يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه. أما ابن بطوطة مول فيقدم بالتعاون مع "بدو المستقبل" معرض "إعادة تصوير دولة الإمارات" من 1 حتى 3 ديسمبر، والذي يضم أعمالاً فنية مبتكرة وتجارب تفاعلية مثل فن نقش الحناء، وتزيين البرقع، والموسيقى الحية. ما يتيح للزوار فرصة التفاعل مع التراث والثقافة بأسلوب معاصر. وللصغار، تعود الشخصيتان المحبوبتان مدهش ودانة لإضفاء أجواء من المرح والبهجة، حيث سيزوران العديد من مراكز التسوق في دبي خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر، مما يجعل من عطلة عيد الاتحاد تجربة مميزة للأطفال والأسر".

تجربة تسوق

ولفت عريقات إلى أن دبي تقدم تجربة تسوق لا تضاهى مع "3 أيام من التخفيضات الكبرى" الممتدة هذا العام إلى أربعة أيام، من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر بمناسبة عيد الاتحاد، والتي تشمل تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات مثل الملابس، والمجوهرات، والأدوات المنزلية، والعطور. هذه التخفيضات تجعلها فرصة مثالية للحصول على صفقات مذهلة لتجديد مقتنيات المنزل أو شراء الهدايا.

لمسات سحرية

وختم حديثه بالقول أن دبي تحتفل أيضًا بعروض الألعاب النارية المذهلة التي تضيء سماء المدينة في مواقع مميزة مثل جزيرة بلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، ومنطقة السيف، لتضيف لمسة من السحر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. هذه الفعاليات المتنوعة تجمع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والتي تجسد الوحدة وحب هذا الوطن المعطاء، وتخلق تجربة احتفالية تجمع بين التسوق والترفيه في أجواء مليئة بالبهجة والفرح.