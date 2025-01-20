دول الخليج تحقق نمواً مرناً رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي

ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً العبء الأكبر من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. وقد استعدت السلطات للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في سبتمبر، بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ سيناريو لفرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات من الصين، يتوقع البنك المزيد من التحفيز الذي يركز على الاستهلاك أكثر من الاستثمار. ساهمت الصادرات الصافية بشكل كبير في نمو الصين في عام 2024 ولكن من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير في عام 2025، وفي حين من المتوقع أن يبقي بنك الشعب الصيني على السياسة النقدية الفضفاضة، فإن السياسة المالية التوسعية ستكون أكبر مصدر لدعم النمو في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل.