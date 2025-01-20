دول الخليج تحقق نمواً مرناً رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أبرز مناطق النمو العالمية في عام 2025، كما أظهر تقرير.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو العالمي المتوقع إلى 3.1% من 3.2%، فمن المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بالنمو المرن في القطاع غير النفطي والاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم تنويعها الاقتصادي، وفقاً لتوقعات السوق العالمية لعام 2025 التي أصدرها بنك ستاندرد تشارترد.
ويستمر تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يعزز الاستثمار في القطاعات غير النفطية والبيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص الزخم في عام 2025. كما أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يقدم دعماً إضافياً، خاصةً في الصناعات التي تتأثر بالاقتراض في كل من السعودية والإمارات وقطر. وعلى الرغم من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الصراعات الإقليمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تظل محمية نسبياً ومهيأة للتوسع المستمر.
"في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يظهر مجلس التعاون الخليجي كواحة نادرة من الاستقرار، مبرزاً مرونته وقابليته للتكيف. من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسارها نحو نمو مستدام"، قالت عائشة عباس، المدير العام ورئيسة حلول الثروات والأثرياء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات في بنك ستاندرد تشارترد. وأضافت: "إن التزام مجلس التعاون الخليجي بالتحول قد وضعه كقوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي. مع استثماراته الاستراتيجية وآفاقه المستقرة، فإن مجلس التعاون الخليجي على استعداد للعب دور محوري في دفع الزخم الاقتصادي العالمي في العام المقبل."
على الصعيد العالمي، يستعد الاقتصاد العالمي للتأثيرات الناتجة عن انتخابات الولايات المتحدة. فالنصر الكبير لدونالد ترامب والحزب الجمهوري يوفر لهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، التي تشمل فرض رسوم جمركية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب التي تدعم النمو والحماية إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ما سيترتب عليه تأثيرات على باقي العالم. على الجبهة الجيوسياسية، صرح ترامب بأنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مما سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يكون للسياسات التجارية الحمائية، وارتفاع معدلات الفائدة، والاضطرابات الجيوسياسية تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. ورغم التوقعات بالركود، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قد تجاوز هذه التنبؤات بفضل القوة في قطاعي الاستهلاك والخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تباطؤ سوق العمل والنمو البطيء في الأجور إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني. حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي أن يضعف اقتصاد المنطقة الهش. وتشكل الصادرات محركاً أساسياً للنمو، وكان قطاع التصنيع بالفعل تحت ضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب، وزيادة المنافسة من الخارج. ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدرا آخر للمخاطر بالنسبة لأوروبا، حيث من شأن التخفيض المحتمل للدعم الأميركي لأوكرانيا أن يفرض عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فقد تجبر هذه الضغوط البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع من المتوقع بخفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً العبء الأكبر من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. وقد استعدت السلطات للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في سبتمبر، بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ سيناريو لفرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات من الصين، يتوقع البنك المزيد من التحفيز الذي يركز على الاستهلاك أكثر من الاستثمار. ساهمت الصادرات الصافية بشكل كبير في نمو الصين في عام 2024 ولكن من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير في عام 2025، وفي حين من المتوقع أن يبقي بنك الشعب الصيني على السياسة النقدية الفضفاضة، فإن السياسة المالية التوسعية ستكون أكبر مصدر لدعم النمو في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل.
وفي أماكن أخرى من آسيا، يتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يتباطأ النمو في رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند قليلاً في عام 2025 مقارنة بعام 2024 بسبب تشديد السياسة النقدية وتباطؤ التوقعات الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين - أي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة صحياً.