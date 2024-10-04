دبي تسجل أسرع وتيرة نمو في النشاط التجاري منذ 4 أشهر
سجلت دبي توسعاً قوياً في أعمال القطاع الخاص غير النفطي، على الرغم من الاتجاه العام في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أظهر أضعف توسع في النشاط التجاري منذ ثلاث سنوات في سبتمبر، وفقاً لأحدث تقرير لمؤشر مدراء المشتريات.
وفي دبي، ارتفعت مستويات النشاط الإجمالية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، على الرغم من تباطؤ التحسن في أحجام الأعمال الجديدة. وذكر تقرير مؤشر مدراء المشتريات العالمي في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن "ستاندرد آند بورز": "دفع التوسع الشركات غير النفطية إلى زيادة أعداد الموظفين والمخزونات بدرجات أكبر مقارنة بشهر أغسطس. كما تحسن أداء الموردين، وإن كان بدرجة أقل وسط تقارير عن تأخيرات الجمارك".
,تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدبي 115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت القطاعات الرئيسية - بما في ذلك النقل والخدمات المالية والتجارة والاتصالات والضيافة والعقارات - توسعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2024. وقاد قطاعا النقل/التخزين والقطاع المالي/التأمين بمعدلات نمو بلغت 5.6 في المائة. وتوسع قطاع التجارة بنسبة 3.0 في المائة، والمعلومات/الاتصالات (3.9 في المائة)، والإقامة/خدمات الطعام (3.8 في المائة)، والعقارات (3.7 في المائة). يعكس اتجاه النمو نجاح عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 429 مليار درهم، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 3.3 في المائة عن رقم العام السابق البالغ حوالي 415 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت بيانات مسح دبي إلى ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف المدخلات خلال سبتمبر، وإن كان معدل التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. كما ارتفعت أسعار الإنتاج، حيث حاولت الشركات تحويل التكاليف إلى العملاء. ومن الجدير بالذكر أن أحدث ارتفاع في الرسوم كان الأسرع منذ بداية عام 2018، وفقاً لمسح مؤشر مدراء المشتريات.
وفي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، تحسن النشاط والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف بينما كان نمو التوظيف هو الأضعف منذ ديسمبر 2022 حيث سجلت أسعار الإنتاج أسرع ارتفاع في أكثر من ست سنوات ونصف، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز".
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً - وهو مؤشر مركب مصمم ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 53.8 نقطة في سبتمبر من 54.2 نقطة في أغسطس.
وقال "ديفيد أوين"، كبير المسؤولين الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس": "واصل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة فقدان الزخم في القطاع الخاص غير النفطي، مع تباطؤ النمو بشكل كبير منذ بداية العام. واجهت الشركات المزيد من التحديات مع استكمال الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو المبيعات والارتفاع القوي في المشتريات".
وأضاف أوين أن المنافسة تمثل صعوبة أخرى ، حيث أفاد المشاركون أن ظروف السوق الأكثر صعوبة أدت إلى نظرة أكثر حذراً للعام المقبل - حيث وصلت توقعات الإنتاج الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023. وقال: "أشارت بيانات المسح أيضاً إلى أن الشركات اختارت تعظيم الإيرادات بينما لا تزال المبيعات قوية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ويعود هذا جزئياً إلى بقاء ضغوط التكلفة قوية في سبتمبر، على الرغم من وجود بعض من التخفيف مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يكون علامة على تضاؤل الاتجاه التضخمي".
وفي مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، استمر التحول الأخير نحو زيادات أسعار البيع في سبتمبر، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ يناير 2018. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة حادة أخرى في التكاليف، حيث غالباً ما يتم الإبلاغ عن تكاليف الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة كمصدر للضغوط التضخمية، وفقاً للتقرير.
"وعلى الرغم من الإشارة إلى مكاسب قوية، فقد تراجعت معدلات النمو في النشاط والأعمال الجديدة في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي في نهاية الربع الثالث. وارتفع نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021، على الرغم من التقارير الواسعة النطاق من أعضاء المسح التي تفيد بأن الطلب المتزايد عزز الإنتاج. وبالمثل، ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير النفطية بوتيرة حادة خلال أحدث فترة مسح، بمساعدة زيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير عن ظروف السوق المحلية القوية. ومع ذلك، تباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف."
وأشارت بعض الشركات إلى المنافسة الشديدة باعتبارها سبباً في إعاقة المبيعات. وتراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أضعف مستوياتها في 18 شهراً. وذكر التقرير: "مع تراجع نمو الطلبات الجديدة، أبلغت الشركات عن عدد أقل من التعيينات في سبتمبر، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي التوظيف منذ نهاية عام 2022. وظلت مخزونات المدخلات دون تغيير، وهو ما استمر في الاتجاه الخافت نسبياً للمخزونات خلال الربع الثالث".