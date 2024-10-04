دبي تسجل أسرع وتيرة نمو في النشاط التجاري منذ 4 أشهر

وأضاف أوين أن المنافسة تمثل صعوبة أخرى ، حيث أفاد المشاركون أن ظروف السوق الأكثر صعوبة أدت إلى نظرة أكثر حذراً للعام المقبل - حيث وصلت توقعات الإنتاج الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023. وقال: "أشارت بيانات المسح أيضاً إلى أن الشركات اختارت تعظيم الإيرادات بينما لا تزال المبيعات قوية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ويعود هذا جزئياً إلى بقاء ضغوط التكلفة قوية في سبتمبر، على الرغم من وجود بعض من التخفيف مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يكون علامة على تضاؤل الاتجاه التضخمي".